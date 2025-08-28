Unate abre la matriculación para el nuevo curso en todos sus centros

Guillermo Balbona Santander Jueves, 28 de agosto 2025, 18:25 Comenta Compartir

La Universidad Permanente, Unate, inicia a partir del lunes, día 1 de septiembre, el proceso de inscripción para las actividades incluidas en el nuevo curso, que será el 48 desde el nacimiento de la entidad en 1978. El lema que la institución ha establecido para impulsar la participación de las personas de 50 años o más en el proceso de aprendizaje continuo y no reglado este curso es 'Únete a la gran comunidad que aprende a tu ritmo' con oferta formativa no reglada en Camargo, Laredo, Los Corrales de Buelna, Corvera de Toranzo, Reinosa, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, Santander y Torrelavega. En todos estos municipios, los respectivos ayuntamientos apoyan la actividad de Unate bien prestando instalaciones, o bien financiando parte de la acción social de La Universidad Permanente. La oferta comprende las áreas de aprendizaje Humanidades y ciencias sociales, Aula de idiomas, Salud y bienestar, Arte y recreación y TICs, y supone una oportunidad única para seguir a asumiendo un papel activo en la sociedad. Además, durante el curso, que inicia el 1 de octubre, Unate, entidad declarada de utilidad pública, fomenta actividades paralelas dentro de sus áreas de Acción Social y Cultural e Incidencia. Yoga, pilates, taichi, estimulación cognitiva, idiomas (inglés y francés), historia contemporánea y del arte, literatura, patrimonio histórico de Cantabria, sociología, antropología, dibujo, iniciación a la ópera, guitarra, piano o laboratorio escénico, son algunas de las propuestas, hasta las más de 170 actividades diferentes en Santander, más de 50 en Torrelavega y una oferta amplia y diversa en el resto de sedes y centros.

En este curso, y con el apoyo de la Dirección General de Universidades y Política Universitaria, se incorporan a la red Unate dos municipios, Corvera de Toranzo y Santa María de Cayón, sumando así un total de 33 en los que el Grupo Social Unate interviene. De este modo se convierte en la entidad del tercer sector con más cobertura en Cantabria para personas mayores. El Curso 2024-2025 terminó, de hecho, con 3.290 alumnos en los diferentes municipios, 1.627 socios, 5.648 personas participando en las 119 acciones culturales programadas, y otras 1.592 personas que se sumaron al programa de Acción Social.