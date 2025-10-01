Unate inicia un curso de récord rozando los 2.500 alumnos y los 1.700 socios Las sedes de Santander, Torrelavega, Laredo comienzan este miércoles las clases | Los matriculados entre 50 y 59 años ya suman el 7%

Unate, la Universidad Permanente vuelve a las aulas tras el verano y lo hace con algunas cifras «de récord». Las de sus cuatro sedes territoriales con 13 centros municipales que ofrecen cerca de 700 actividades diferentes. En total ya hay matriculadas 2.471 personas, un 20% más que en el inicio del anterior curso, resalta el Grupo Social, que destaca el hecho de que este curso será la edición número 48 de los cursos de Unate.

Alumnado Perfil La inmensa mayoría de las personas que participan en el curso 2025-2026 son mujeres (82%) y si nos fijamos en las edades de las matriculadas y matriculados, Unate explica que el 44,39% tiene entre 60 y 69 años y un 38,7% tiene entre 70 y 80 años. Un dato que pone de relieve la entidad es que las personas inscritas entre 50 y 59 años ya suman el 7% lo que se traduce en el interés de una población cada vez más joven por acceder a este modelo de aprendizaje no formal.

En cualquier caso, la matriculación, explica, sigue abierta ya que algunos municipios comenzarán de forma escalonada sus clases para respetar los ritmos propios de cada territorio. La sede que concentra el mayor número de alumnado es de Santander, en correspondencia con el peso demográfico de la capital. Son 1.744 las personas que comienzan el curso 2025-2026 en Santander. De éstas, el 47,8% ha optado por el área de Humanidades y Ciencias Sociales, el 28,44% han priorizado el área de Salud y Bienestar, el 27,4% se centran en el Aula de Idiomas y un 19% optan como área preferencial por Artes y Re-Creación. La sede de Torrelavega también confirma la solidez de un proyecto que encara su quinto curso consecutivo y que contará con 307 personas inscritas en estos primeros días.

«Comenzamos con 150 personas y un par de conferencias a la semana. Hoy ofertamos algo más de 700 actividades de lunes a viernes en 13 municipios y podemos demostrar el interés en el aprendizaje que tienen las personas adultas con más años», ha destacado Modesto Chato de los Bueys, presidente de Unate.

Junto a la formación no reglada, Unate pone énfasis en su base social, una de las más fuertes del tercer sector en la comunidad con 1.676 socios.

En la última encuesta de satisfacción e impacto que La Universidad Permanente realiza cada dos años entre el alumnado, realizada en junio de 2025, el 91% de las 1.023 personas participantes destacaron el impacto sobre su calidad de vida y el bienestar general, el 95% dijeron sentir que siguen aprendiendo gracias al modelo planteado en Unate, y un 80% ponía en valor el fortalecimiento del vínculo con otras personas.