Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo

Uneatlántico sigue dando pasos para crecer en el Parque Científico y Tecnológico (Pctcan). La Universidad Europea del Atlántico, entidad que pertenece a la Fundación Iberoamericana ... Funiber, construirá su segunda residencia de estudiantes y ampliará las instalaciones deportivas, lo que supondrá una inversión cercana a los 30 millones de euros. De esta forma, la institución académica -presente en el Pctcan desde 2012- refuerza su implantación en el ecosistema de conocimiento e industria de la región con la ampliación de sus infraestructuras universitarias y deportivas.

Para afrontar esta expansión, la universidad incorpora dos nuevas parcelas y espera que el inicio de las obras pueda darse el próximo año, no obstante, dependerá de la obtención de las distintas autorizaciones administrativas pertinentes. En el caso de la que será la nueva residencia, se localizará a escasos 100 metros del campus universitario, y dispondrá de una superficie construida de unos 11.000 metros cuadrados aproximadamente y espera ofrecer alrededor de 240 plazas de alojamiento, distribuidas entre estudios y apartamentos, con habitaciones individuales y de uso doble.

Asimismo, el futuro alojamiento residencial contará con una oferta de servicios igual a la que ya existe, ubicada también en el campus universitario. Recepción, lavandería, salas de estudio, sala de ocio y otros espacios comunes serán algunas de las áreas dedicadas al bienestar y entretenimiento de los residentes.

Las cifras 11.000 metros cuadrados será aproximadamente la superficie construida de la residencia 240 plazas de alojamiento residencial distribuidas entre estudios y apartamentos

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, pudo conocer de la mano del rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, las dos parcelas en las que se emplazarán estas nuevas instalaciones. Tras llevar a cabo un recorrido 'in situ' por los terrenos, en los que también estuvieron presentes la gerente de Uneatlántico, Alicia Bustamante, y el director del Pctcan, Pedro Nalda, el consejero del ramo remarcó que estas adquisiciones reflejan el «compromiso» de la institución académica con el desarrollo de un entorno universitario y científico de referencia. Arasti valoró que aumentará su integración de «formación, innovación, deporte y transferencia tecnológica», y su consolidación dentro de la 'miniciudad' que conforma el Pctcan y contribuye, de esta forma, «al fortalecimiento del ecosistema de conocimiento e industria en Cantabria».

«Hay que agradecer la apuesta de Uneatlántico por el Pctcan para seguir creciendo y contribuyendo a transformar el panorama universitario de la región, mediante la ampliación de su oferta académica de grados y posgrados», destacó. «Así como aportando capital humano y formación universitaria al tejido productivo de la región e impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico de la Comunidad Autónoma con su apuesta por la ciencia y la investigación».

Ampliar Rubén Calderón, Eduardo Arasti y Alicia Bustamante. DM

Nuevas oportunidades

El consejero apreció la inversión acumulada de más de 80 millones de euros por parte de Funiber en infraestructuras y equipamientos académicos, laboratorios, residencias y espacios deportivos, «abriendo nuevas oportunidades formativas para estudiantes cántabros y convirtiendo a Santander en un destino universitario atractivo para alumnos internacionales y a Cantabria en una de las regiones españoles con mayor internacionalización entre su alumnado universitario».

Por su parte, el rector de Uneatlántico subrayó que «seguimos consolidando nuestro compromiso con la educación universitaria y su internacionalización con dos nuevos proyectos estratégicos» y puso en valor la nueva residencia de estudiantes a la hora de seguir fomentando la internacionalización del campus. «Cada curso aumenta el número de estudiantes internacionales que recibimos gracias a la red global de Funiber. La cual está presente en más de 40 países de Europa, América, África y Asia, así como por los distintos programas de movilidad en los que Uneatlántico se encuentra integrada».

La frase «Seguimos consolidando nuestro compromiso con la educación universitaria y su internacionalización con dos nuevos proyectos estratégicos» Rubén Calderón Rector de Uneatlántico

En este sentido, la segunda residencia contribuirá a ampliar la capacidad de acogida de la universidad, así como a «seguir ofreciendo un entorno académico y residencial de calidad a estudiantes, docentes e investigadores de todo el mundo».

Ampliación deportiva

Una de las principales novedades que traerá consigo esta expansión del equipamiento universitario será la instalación deportiva. Calderón no dudó en señalar que «el desarrollo de nuevas infraestructuras promoverá la práctica deportiva y las actividades investigadoras vinculadas al ámbito de la salud y el rendimiento físico».

La nueva parcela deportiva se ubicará junto al actual complejo deportivo. La intención de la institución académica es ampliar sus instalaciones deportivas y de las zonas colindantes, destinadas así reforzar el Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria (Citican) y con ello las actividades que se llevan a cabo de investigación, formación y transferencia tecnológica enfocados en los ámbitos de la salud y el deporte.

Con esta intervención, las actuales instalaciones pasarán a contar con pistas de tenis, pádel, voleibol, pickleball (deporte de raqueta en auge y que se juega en una pista más pequeña que la de tenis), y de baloncesto 3x3, además de calles de atletismo con foso de salto, polideportivo multideporte y un edificio que albergará distintos servicios.