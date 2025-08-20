El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Urrutia lamenta que el Estado no conceda medios extra a Cantabria para ayudar a la extinción

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:23

Isabel Urrutia, consejera de Presidencia del Gobierno regional, ha lamentado que el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) ha decidido no prestar ... el apoyo aéreo solicitado por Cantabria «al no tener nuestra Comunidad incendios activos». En su lugar, se ha desviado la petición cántabra al CECOP (Centro de Coordinación Operativo) de Castilla y León, para que desde este se asignen los hidroaviones que el Estado ha puesto a su disposición a las coordenadas en las que Cantabria entiende que es necesaria el agua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  2. 2

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  3. 3

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas»
  4. 4 Liébana lucha por retener el turismo
  5. 5

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  6. 6

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  7. 7 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  8. 8

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  9. 9

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  10. 10

    Así están los Galeones de Vital Alsar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Urrutia lamenta que el Estado no conceda medios extra a Cantabria para ayudar a la extinción