Urrutia lamenta que el Estado no conceda medios extra a Cantabria para ayudar a la extinción

Isabel Urrutia, consejera de Presidencia del Gobierno regional, ha lamentado que el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) ha decidido no prestar ... el apoyo aéreo solicitado por Cantabria «al no tener nuestra Comunidad incendios activos». En su lugar, se ha desviado la petición cántabra al CECOP (Centro de Coordinación Operativo) de Castilla y León, para que desde este se asignen los hidroaviones que el Estado ha puesto a su disposición a las coordenadas en las que Cantabria entiende que es necesaria el agua.

Ante este hecho, la consejera cántabra ha afirmado que esta región «no quiere que Castilla y León quite un medio importante en extinción de un punto para llevarlo a otro». Lo que se ha solicitado desde Cantabria, ha matizado, «son medios adicionales, más allá de los ya designados a Castilla y León, para atajar un fuego de muy difícil acceso en un terreno que, aunque pertenece a León, es el área de intervención designada al operativo cántabro, puesto que linda con nuestra comunidad y amenaza nuestro territorio». En Cantabria, este miércoles, se ha rebajado el nivel de alerta del Platercant, Plan Territorial de Emergencias de Cantabria, al no quedar incendios activos.

Urrutia ha puntualizado que «para relacionarnos con Castilla y León no necesitamos al Estado. Por esa razón, el pasado jueves activamos el Platercant para colaborar con Zamora y Palencia, por ejemplo. «Nosotros vamos a seguir en labores preventivas y de extinción de los incendios forestales que están en tierra leonesa –ha dicho la titular del área de emergencias del Ejecutivo- y seguiremos intentando llegar con el helicóptero del Gobierno, que no ha podido intervenir por la niebla». También se seguirá controlando los fuegos que solo tienen como vía de extinción la aérea.

«Seguimos necesitando medios aéreos para atacar el fuego, pero ante la respuesta negativa del Estado, no tiene ningún sentido mantener una situación 2, puesto que nuestra relación con Castilla y León es plenamente válida en situación 1 de la emergencia». El operativo cántabro seguirá «vigilando y controlando todas las zonas afectadas e iremos viendo cómo evolucionan esos incendios en tierra leonesa que amenazan a Cantabria». En último término, la consejera ha matizado que no se descarta que, si la situación se complica podamos volver a elevar la emergencia a 2».