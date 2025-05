Valdecilla trata a 155 mujeres de más de 40 años en la Unidad de Reproducción Asistida

Desde que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) amplió los criterios de acceso a los tratamientos de reproducción asistida, en julio de 2024, la ... Unidad de Valdecilla ha gestionado un total de 155 peticiones de mujeres de más de 40 años. Es el primer balance oficial desde la aplicación de la principal novedad que se introdujo en la cartera de servicios de este área de Ginecología: elevar el límite para poder optar a un tratamiento de fertilidad, cuando no se consigue el embarazo de forma natural, a los 43 años. Una subida que no se queda ahí, sino que desde el próximo mes de julio aumentará hasta los 44, y dentro de un año llegará a los 45, que era el compromiso adquirido por la Consejería de Salud al inicio de legislatura.

En su momento, se decidió que esa incorporación fuera gradual para evitar que se generaran listas de espera. Y lo cierto es que tras entrar en vigor los nuevos requisitos, el equipo de Ginecología de Valdecilla recibió «un aluvión de solicitudes en los primeros cuatro meses», que obligó incluso a habilitar «una consulta semanal extraordinaria por la tarde para absorber la demanda acumulada», como explica Pablo Serrano, subdirector de Asistencia Sanitaria del SCS. No obstante, confirma que «esa situación ya se ha normalizado y en estos momentos la demora media para la primera consulta está en torno a los 40-50 días, aunque la mayor parte de los casos se atienden dentro del primer mes». En la actualidad, son 303 las pacientes en activo y 91 las incluidas en la lista de espera para su estudio.

NUEVOS CRITERIOS Edad máxima En julio de 2024 se amplió la edad para acceder a tratamiento de fecundación in vitro a los 43 años. Este verano subirá a los 44 y el próximo llegará hasta los 45 años.

Mujeres con un hijo Con la modificación aprobada el año pasado se abrió la posibilidad de optar a reproducción asistida a las mujeres con un hijo, que antes estaban excluidas.

Cuarto intento También se añadió una oportunidad extra para intentar un embarazo, de forma que la sanidad pública cubre cuatro ciclos de fecundación in vitro, en lugar de tres.

«Esas 155 peticiones de más de 40 años están en el proceso asistencial, unas en el diagnóstico y otras en el terapéutico. Es por eso que aún no disponemos de datos rigurosos de la tasa de éxito en estas pacientes, porque las hay que están en pleno tratamiento. Sin embargo, los ginecólogos nos avanzan lo que ya sabíamos, y es que probablemente sea baja», precisa Serrano. El subdirector quiere recalcar ese mensaje para no generar faltas esperanzas entre quienes buscan un embarazo cuando su fertilidad ya está en claro retroceso. «Por mucho que la ciencia nos ayude y mejoren las técnicas, a partir de los 40 años las probabilidades de conseguir una gestación disminuyen. Ese grupo de mujeres son las que clínicamente tienen peores resultados». Aún así, la modificación de los criterios de acceso busca darles la oportunidad de intentarlo, ya que antes quedaban excluidas directamente por edad (como mucho, el tratamiento in vitro se administraba a los 42 años si la paciente ya estaba en estudio antes), aunque no se pueda garantizar que se consiga el embarazo deseado.

Además de la edad, cabe recordar que en las indicaciones remitidas hace un año desde el SCS a los centros de Atención Primaria y servicios de Ginecología abría la puerta a un tratamiento de reproducción asistida a las mujeres que ya tuvieran un hijo, un requisito que hasta entonces también era excluyente. Se ampliaba el número de candidatas y también de intentos, porque otro de los cambios que se introdujo fue la cobertura pública de hasta cuatro ciclos de fecundación in vitro, en lugar de tres.

No obstante, Serrano sostiene que las medidas no han tenido un impacto llamativo en la actividad de la Unidad de Reproducción Asistida en 2024. «En total, se realizaron 333 transferencias embrionarias (in vitro), frente a las 324 del año anterior; y en el caso de las inseminaciones, en 2024 se contabilizaron 383, mientras que en 2023 fueron 301». Tampoco ha variado el número de derivaciones a clínicas concertadas: fueron 51 en 2024 y 49 el anterior. El SCS colabora con dos centros, ambos en Bilbao, en los que se realizan los tratamientos no disponibles en Valdecilla, como son la fecundación in vitro con donación de ovocitos o la doble donación de gametos.

