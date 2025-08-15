De Valvanuz a Torrelavega

Fiestas de Nuestra Señora de Valvanuz, en Selaya . Misas desde las 08.00 y Misa Mayor a las 12.00 horas. Después, exhibición de deporte rural. A las 17.00 horas solemne procesión de la Virgen de Valvanuz. Gran concurso de Salto Pasiego a las 18.30 horas. Romería Aires del Pas a las 18.30 horas y Dominó a las 22.30 horas. Los fuegos artificiales son a las 23.00 horas.

Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo . La procesión de Santa María de Cudeyo y la celebración de la eucaristía es a las 12.30 horas. Tarde de competiciones de peñas y de fútbol. A las 22.00 horas festival cierre de fiestas Solares 90's Remember Party en el parque ferial. Fuegos artificiales a las 00.00 horas.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Galizano . La misa mayor en honor a la patrona es a las 12.00 horas. A continuación la procesión. A las 20.00 horas gran desfile y espectáculo de mano de la charanga Sin Control.

Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana . Día de las peñas llena de actividades para disfrutar en grupo. Romería a las 22.00 horas, una hora después concierto de La Guardia. A partir de las 01.00 horas verbena.

Fiestas nuestra señora de la Asunción, en Voto . Misa solemne con la Coral del Valle de Aras a las 12.00 horas. A partir de la 13.00 horas castillos hinchables y tobogán de agua para niños. A la 01.00 horas discoteca DJ Dreyky.

Fiestas de Nuestra Señora, en La Revilla . Apertura de la feria de ganado a las 10.30, a tiempo para la misa. Lucio Gutiérrez actúa a las 14.00 horas. Concurso de arrastre, de lanzamiento de pacas y de tiro de cuerda a las 17.00.

Fiestas de Nuestra Señora de Lindes, en Suances . Procesión desde el convento hasta la parroquia a las 12.00 horas. La misa solemne es a las 12.30 horas. A partir de las 16.30 horas hinchables y tarde de bingo. A las 21.00 horas chorizada y romería de la mano de Dúo Samba. La Gran Nogara actúa a las 23.30.

Fiestas de la Hoz, en Hoz de Abiada . La santa misa cantada es a las 12.30 horas. Actuación de Vito a las 20.00 horas. A partir de las 20.30 horas feria de hamburguesas.

Fiestas de Nuestra Señora, en Puente Arce . A las 12.00 horas eucaristía con homenaje a los matrimonios que celeran las bodas de oro. A las 13.00 horas blanqueo al son de los piteros.

Fiestas de Nuestra Señora del Valle, en Peñarrubia . A las 11.00 horas sale la procesión desde la plaza del pueblo y a las 11.30 horas misa en honor a Nuestra Señora del Valle. La tradicional subasta del ramo es a las 12.30 horas. Juegos para niños a las 17.30 horas y a las 19.30 horas fiesta 'holi'. Los Hermanos Cosio actúan a las 21.00 horas. Verbena Dj Oli a las 23.00 horas.

Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción, en Renedo de Cabuérniga . Diana a las 08.00 horas. La misa, a las 12.30 horas y a las 14.00 actuación del Coro-Ronda Amigos de Ruente. A partir de las 17.00, hinchables y pintacaras. Romería y verbena de mano de Mina Music a las 23.00 horas. El tradicional Baile del Botijo se realizará a las 00.00.

Fiestas de San Roque, en Cabezón de la Sal . A partir de las 10.30 horas himchables y juegos para los peques. Gran barbacoa gratuita acompañada de sangría a las 14.00 horas. Chocolatada y fiesta de la espuma a las 18.30 horas. Después, concierto Tributu y seguido Mario DJ.

Fiestas de Nuestra Señora de Villasomera y San Roque, en Rasines. Tren turístico durante todo el día. La misa es a las 12.00, seguida de la procesión. Exhibición de bullfighting en la plaza de toros y a las 20.30, romería con Amigos del Swing, antes de la verbena con el Dj Alejandro Sastre.

Fiestas de San Roque, en Colindres . El Stellar Circus, a las 20.00 en Avenida Europa.

Fiestas de Nuestra Señora del Llano, en Rioseco . La misa solemne es a las 12.00 horas. El blanqueo y picoteo corre a cargo de los Piteros del Nansa. La fiesta sigue con Nacho Barquín y su Disco Móvil.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Riaño . Misa solemne a las 13.30. La Gymkana es por la tarde, antes de la Charanga El Cancaneao. Volando Boys protagoniza la verbena a las 22.30 horas, seguida por la macrodiscoteca con Alex Rodri Dj.

Fiestas de Nuestra Señora de La Asunción, en Arnuero . La misa, junto a otras tantas actividades, es a las 12.00 horas. Tardeo con música de los 80 y 90. Romería a cargo del grupo Solo Saxo.

Aldea Fest, en San Vitores . Conciertos, talleres y charlas en contra de la instalación de molinos de viento en los pueblos. Desde las 18.00 hasta las 01.00.

Fiestas de Nuestra Señora, en Acereda . Misa y procesión a las 13.30. El Dúo Tamán ameniza el baile-vermut.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Gama . Exhibición de deporte rural y arrastre de bueyes. La tarde se ameniza con un Grand Prix familiar. La misa es a las 19.30 horas, seguido por la Risoterapia de La Gran Nogara y la verbena con el Trío Cóctel.

Fiestas de San Roque, en Argoños . La bandera se iza a las 11.00. Por la tarde, encierro infantil y la romería y la verbena corren a cargo de Onda Futura. A las 23.00, concierto de Camelame.

Fiestas de San Roque, en Liendo . Apertura del parque infantil y misa a las 12.30. Fiesta de la espuma por la tarde y Show del mago argentino Nicolás Chevalier. Sesión de tardeo con Disco Romería seguido por el tributo musical de La Movida.

Fiestas de San Roque, en Reocín . Concurso de ollas ferroviarias por la mañana. A las 17.30, The Rioseco Band. Después, romería con Mario Dj.