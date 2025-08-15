El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pradera, el día de la Virgen de Valvanuz Daniel Pedriza
Agenda del día

De Valvanuz a Torrelavega

Uno de los días grandes del verano

DM .

DM .

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:02

  1. Hoy en Torrelavega

  • Aplazado: Las tiradas del Concurso de Bolos de La Patrona previstas para este viernes en la bolera Severino Prieto quedan aplazadas ante las altas temperaturas previstas. Los horarios y las ubicaciones en el programa de hoy pueden verse alteradas.

  • A las 12.00: Misa solemne en honor a la Patrona de Torrelavega, en la Iglesia de la Virgen Grande.

  • A las 12.00: Misa mayor cantada por la Sociedad Coral de Torrelavega, en la Iglesia de la Asunción.

  • A las 12.00 horas : Día del Folclore de Torrelavega, en el que grupos folclóricos actuarán por las calles de la ciudad.

  • De 12.30 horas a 00.00 horas : Patrona en Las Calles, con sesiones de Dj y música en directo por diferentes puntos de la ciudad (cambios de horarios por la ola de calor).

  • A las 12.30 horas : Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Avenida de España (se cambia para garantizar la sombra). 'Cantando bajo la ducha', de la compañía Clown

  • A las 13.30 horas : Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Afro Sound System', de la Compañía Los Afro.

  • A las 17.00 horas : 'Ballet Folclórico Da Cultura Negra do Recife' (Brasil). Como parte del programa del Asilo Hospital San José.

  • De 18.00 horas a 03.00 horas : Recinto ferial en El Zapatón.

  • Desde las 20.00 horas : Festival 'Torrelavega Soundcity', en Jardines de la Lechera. Actuaciones de Mourn, Xoel López, Ladilla Rusa y Dj Sisión Vermú Dj Set.

  • A las 20.30 horas : Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'Bang', de la Compañía EQM.

  • A las 20.30 horas : Actuación del monologuista Luis Piedrahíta en el Teatro Municipal Concha Espina. 'Apocalípticamente correcto'.

  • A las 22.00 horas : Concierto de Ana Guerra en Bulevar Demetrio Herrero. Herrero.

  1. Además, en Cantabria

  • Fiestas de Nuestra Señora de Valvanuz, en Selaya . Misas desde las 08.00 y Misa Mayor a las 12.00 horas. Después, exhibición de deporte rural. A las 17.00 horas solemne procesión de la Virgen de Valvanuz. Gran concurso de Salto Pasiego a las 18.30 horas. Romería Aires del Pas a las 18.30 horas y Dominó a las 22.30 horas. Los fuegos artificiales son a las 23.00 horas.

  • Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo . La procesión de Santa María de Cudeyo y la celebración de la eucaristía es a las 12.30 horas. Tarde de competiciones de peñas y de fútbol. A las 22.00 horas festival cierre de fiestas Solares 90's Remember Party en el parque ferial. Fuegos artificiales a las 00.00 horas.

  • Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Galizano . La misa mayor en honor a la patrona es a las 12.00 horas. A continuación la procesión. A las 20.00 horas gran desfile y espectáculo de mano de la charanga Sin Control.

  • Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana . Día de las peñas llena de actividades para disfrutar en grupo. Romería a las 22.00 horas, una hora después concierto de La Guardia. A partir de las 01.00 horas verbena.

  • Fiestas nuestra señora de la Asunción, en Voto . Misa solemne con la Coral del Valle de Aras a las 12.00 horas. A partir de la 13.00 horas castillos hinchables y tobogán de agua para niños. A la 01.00 horas discoteca DJ Dreyky.

  • Fiestas de Nuestra Señora, en La Revilla . Apertura de la feria de ganado a las 10.30, a tiempo para la misa. Lucio Gutiérrez actúa a las 14.00 horas. Concurso de arrastre, de lanzamiento de pacas y de tiro de cuerda a las 17.00.

  • Fiestas de Nuestra Señora de Lindes, en Suances . Procesión desde el convento hasta la parroquia a las 12.00 horas. La misa solemne es a las 12.30 horas. A partir de las 16.30 horas hinchables y tarde de bingo. A las 21.00 horas chorizada y romería de la mano de Dúo Samba. La Gran Nogara actúa a las 23.30.

  • Fiestas de la Hoz, en Hoz de Abiada . La santa misa cantada es a las 12.30 horas. Actuación de Vito a las 20.00 horas. A partir de las 20.30 horas feria de hamburguesas.

  • Fiestas de Nuestra Señora, en Puente Arce . A las 12.00 horas eucaristía con homenaje a los matrimonios que celeran las bodas de oro. A las 13.00 horas blanqueo al son de los piteros.

  • Fiestas de Nuestra Señora del Valle, en Peñarrubia . A las 11.00 horas sale la procesión desde la plaza del pueblo y a las 11.30 horas misa en honor a Nuestra Señora del Valle. La tradicional subasta del ramo es a las 12.30 horas. Juegos para niños a las 17.30 horas y a las 19.30 horas fiesta 'holi'. Los Hermanos Cosio actúan a las 21.00 horas. Verbena Dj Oli a las 23.00 horas.

  • Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción, en Renedo de Cabuérniga . Diana a las 08.00 horas. La misa, a las 12.30 horas y a las 14.00 actuación del Coro-Ronda Amigos de Ruente. A partir de las 17.00, hinchables y pintacaras. Romería y verbena de mano de Mina Music a las 23.00 horas. El tradicional Baile del Botijo se realizará a las 00.00.

  • Fiestas de San Roque, en Cabezón de la Sal . A partir de las 10.30 horas himchables y juegos para los peques. Gran barbacoa gratuita acompañada de sangría a las 14.00 horas. Chocolatada y fiesta de la espuma a las 18.30 horas. Después, concierto Tributu y seguido Mario DJ.

  • Fiestas de Nuestra Señora de Villasomera y San Roque, en Rasines. Tren turístico durante todo el día. La misa es a las 12.00, seguida de la procesión. Exhibición de bullfighting en la plaza de toros y a las 20.30, romería con Amigos del Swing, antes de la verbena con el Dj Alejandro Sastre.

  • Fiestas de San Roque, en Colindres . El Stellar Circus, a las 20.00 en Avenida Europa.

  • Fiestas de Nuestra Señora del Llano, en Rioseco . La misa solemne es a las 12.00 horas. El blanqueo y picoteo corre a cargo de los Piteros del Nansa. La fiesta sigue con Nacho Barquín y su Disco Móvil.

  • Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Riaño . Misa solemne a las 13.30. La Gymkana es por la tarde, antes de la Charanga El Cancaneao. Volando Boys protagoniza la verbena a las 22.30 horas, seguida por la macrodiscoteca con Alex Rodri Dj.

  • Fiestas de Nuestra Señora de La Asunción, en Arnuero . La misa, junto a otras tantas actividades, es a las 12.00 horas. Tardeo con música de los 80 y 90. Romería a cargo del grupo Solo Saxo.

  • Aldea Fest, en San Vitores . Conciertos, talleres y charlas en contra de la instalación de molinos de viento en los pueblos. Desde las 18.00 hasta las 01.00.

  • Fiestas de Nuestra Señora, en Acereda . Misa y procesión a las 13.30. El Dúo Tamán ameniza el baile-vermut.

  • Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Gama . Exhibición de deporte rural y arrastre de bueyes. La tarde se ameniza con un Grand Prix familiar. La misa es a las 19.30 horas, seguido por la Risoterapia de La Gran Nogara y la verbena con el Trío Cóctel.

  • Fiestas de San Roque, en Argoños . La bandera se iza a las 11.00. Por la tarde, encierro infantil y la romería y la verbena corren a cargo de Onda Futura. A las 23.00, concierto de Camelame.

  • Fiestas de San Roque, en Liendo . Apertura del parque infantil y misa a las 12.30. Fiesta de la espuma por la tarde y Show del mago argentino Nicolás Chevalier. Sesión de tardeo con Disco Romería seguido por el tributo musical de La Movida.

  • Fiestas de San Roque, en Reocín . Concurso de ollas ferroviarias por la mañana. A las 17.30, The Rioseco Band. Después, romería con Mario Dj.

  • Fiestas de San Roque, en Rubayo . Hinchables para los más pequeños durante todo el día. A las 22.00, macrodiscoteca con Music19.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  2. 2

    Alerta roja este viernes en el litoral cántabro por temperaturas cercanas a los 40º
  3. 3 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  4. 4 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  5. 5

    Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal
  6. 6

    El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria
  7. 7

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  8. 8

    El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
  9. 9 Aplazado al domingo el concurso de marmitas de Castro Urdiales
  10. 10 El alga asiática invasora deja 3.500 toneladas en las playas de Noja en seis días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes De Valvanuz a Torrelavega

De Valvanuz a Torrelavega