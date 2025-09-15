Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca

Se llama Vela y es hija de Ralph Lauren, una de las joyas de la raza limusín de Cantabria que desde el año 2022 pasta ... en las fincas de las ganaderías Tabernilla en Nates (Voto) y Ana María de la Torre (Rasines). Vela había vivido hasta el momento a la sombra de su progenitor, pero el pasado fin de semana en Salamanca se lanzó al estrellato. Allí se celebró el XXXIII Concurso Nacional y el ConcursoIbérico 2025 con la presencia de lo más selecto de la raza limusín, tanto de España como de Portugal. Y Vela se coronó en la final como el mejor animal. Y no solo eso. Triunfó también en su sección de 16 a 17 meses, fue nombrado mejor animal de genética española y logró también el galardón de Campeona Joven en el Nacional, repitiendo galardones en el Concurso Ibérico, donde fue la Gran Campeona y, también, mejor animal del concurso.

El colindrés Rubén Tabernilla mostró su satisfacción por el resultado cosechado por Vela en Salamanca, que recompensa «nuestro empeño por hacer una selección genética que mejore paulatinamente la calidad de nuestra cabaña ganadera». En este sentido, recordó la compra de Ralph Lauren que su socio y amigo José Miguel Gomé y él hicieron hace tres años con el propósito de ser el padre de una estirpe de futuros campeones, algo que Vela se ha empeñado en hacer realidad. Además de la novilla triunfadora, la ganadería Tabernilla logró también el segundo premio con Uralita, en la sección de 29 a 32 meses, y el tercer premio con Uriel, en la de 20 a 21 meses.

Sopeña

Otra ganadería cántabra que triunfó en Salamanca fue Sopeña, que logró un primer puesto con Perla y un segundo con Muysa, en la sección de seis años o más con cría. También consiguió el tercer puesto en vacas de seis años o más sin cría con Mica. Sopeña logró el segundo puesto en la sección de trece a quince meses con Venus y ganó también, por tercer año consecutivo, el premio a la mejor familia con hijas de Delta.

Otras ganaderías cántabras lograron clasificar a sus animales entre los tres primeros puestos en sus respectivas secciones. Las ganaderías Fernández Vallejo, Abel, La Llana, Valentina Alonso y Pilar Balmori obtuvieron el tercer puesto en sus respectivas secciones. Nuestra Señora de Tes y AYF Carmona lograron el segundo puesto en sus seccione mientras que la ganadería Feijóo, con Ucieda, logró el primer puesto en la sección de 25 a 28 meses.