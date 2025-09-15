El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vela posa en Salamanca con el ganadero Rubén Tabernilla, acompañado de su mujer Vanesa y sus hijas Marina y Andrea. DM

Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca

La novilla de la ganadería del colindrés Rubén Tabernilla fue proclamada Campeona Joven y Mejor Animal del Concurso Nacional e Ibérico 2025

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:44

Se llama Vela y es hija de Ralph Lauren, una de las joyas de la raza limusín de Cantabria que desde el año 2022 pasta ... en las fincas de las ganaderías Tabernilla en Nates (Voto) y Ana María de la Torre (Rasines). Vela había vivido hasta el momento a la sombra de su progenitor, pero el pasado fin de semana en Salamanca se lanzó al estrellato. Allí se celebró el XXXIII Concurso Nacional y el ConcursoIbérico 2025 con la presencia de lo más selecto de la raza limusín, tanto de España como de Portugal. Y Vela se coronó en la final como el mejor animal. Y no solo eso. Triunfó también en su sección de 16 a 17 meses, fue nombrado mejor animal de genética española y logró también el galardón de Campeona Joven en el Nacional, repitiendo galardones en el Concurso Ibérico, donde fue la Gran Campeona y, también, mejor animal del concurso.

