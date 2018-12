Verónica Ordóñez no acude finalmente al pleno de Presupuestos José Ramón Blanco, solo, en la bancada que ocupan los diputados de Podemos / Daniel Pedriza Cantabria A las 9 de la mañana ha comenzado el debate previo a la aprobación de las cuentas de Cantabria para 2019 | La diputada de Podemos pidió este miércoles a la Mesa del Parlamento el voto telemático, pero le fue denegado DM . Santander Jueves, 20 diciembre 2018, 10:30

La portavoz de Podemos en el Parlamento, Verónica Ordóñez, no ha acudido este jueves al pleno en el que se debaten y aprueban los Presupuestos Generales de Cantabria para 2019. Este miércoles la Mesa del Parlamento rechazó por unanimidad la solicitud de voto telemático que esta diputada de Podemos.

Ordóñez pidió el voto telemático después de que el lunes su compañero de partido José Ramón Blanco regresara al Parlamento después de un periodo de baja.

Blanco solicitó la baja tras hacerse público a principios de octubre un supuesto acoso a la propia portavoz y dos personas más de Podemos: la secretaria general en Santander, Lidia Alegría, y una trabajadora.

Con su petición de voto telemático, Ordóñez presentó un informe médico, pero la Mesa rechazó esa solicitud porque no se ajustaba a los requisitos que marca el reglamento de la Cámara.

Ya el lunes Ordóñez dijo a los periodistas que no se iba a sentar junto a Blanco, al que dice que va a llevar a los tribunales, y ha reiterado públicamente que su estado de salud no es bueno. Este jueves, la diputada de Podemos se ha limitado a decir que no se encuentra bien y que no quiere hacer más declaraciones.

El lunes, a raíz del regreso de Blanco al Parlamento después de dos meses, Ordóñez requirió amparo para no tener que sentarse junto a él en el hemiciclo, y al final se quedó en los escaños en la bancada del PRC.

El sábado, Podemos tiene previsto un consejo para coordinación para abordar la situación de José Ramón Blanco y en el grupo parlamentario.