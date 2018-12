Blanco dice ahora que no dimite y su compañera Verónica Ordóñez se niega a sentarse con él Odóñez recoge sus cosas y se cambia a la bancada del PRC / Alberto Aja La diputada de Podemos ha pedido amparo a la Cámara porque no se siente «capaz de soportarlo ni física ni emocionalmente», así que le han permitido sentarse en la bancada del PRC PILAR CHATO Santander Lunes, 17 diciembre 2018, 19:06

Sentado en la bancada habitual para los diputados de Podemos pero solo. Así ha sido el regreso al hemiciclo de José Ramón Blanco, de baja desde el pasado 13 de noviembre tras conocerse la denuncia interna por acoso laboral a tres mujeres del partido. Su vuelta ha llegado acompañada del anuncio de que no va a dimitir, como dijo en un principio, porque hizo aquella declaración «muy presionado por todo el mundo, sin capacidad de analizar absolutamente nada y sin saber de qué se me acusaba». Su vuelta a la Cámara ha sido respondida por su compañera de partido, Verónica Órdoñez, con la que mantiene un abierto enfrentamiento, con el traslado de ésta a los bancos en los que se sienta el PRC. La diputada ha tenido que pedir amparo a la Cámara para poder cambiarse de sitio, lo que le ha sido concedido de forma temporal y excepcional. Para el pleno del próximo jueves, Ordóñez espera que su partido tome alguna solución «definitiva» y que «no me hagan tener que pasar por una situación que no soy capaz de soportar ni física ni emocionalmente».

La vuelta de Blanco se ha producido hoy después de que la Mesa del parlamento, el órgano de gobierno de esta institución, le exigiese la pasada semana explicaciones por no aparecer por la Cámara pese a que habría recibido el alta médica el pasado 13 de noviembre, fecha en la que dejó de presentar los correspondientes partes de confirmación. Esta misma tarde, la dirección de Podemos que encabeza Rosana Alonso se vio forzada a pedir a Blanco que entregase su acta de diputado de forma inmediata, ya que alguno de sus integrantes había acusado a Alonso de bloquear al Consejo de Coordinación que busca sancionar a Blanco.

Horas después y tras el incidente en el Parlamento, Blanco ha respondido que exigir su acta de diputado porque en su día dijo que iba a dimitir «no tiene ningún sentido ya que dije eso en una situación de shock e indefensión absoluta». Ha insistido en que hizo ese anuncio «sin meditar y en caliente» y ha explicado que pospuso la presentación de la renuncia a conocer la Comisión de Investigación abierta en el Comité Laboral de Podemos y ahí vio «desde el minuto uno» que era «un paripé, una caza de brujas», ya que nunca le entregaron ni las acusaciones contra él ni le permitieron presentar testigos. Es más, asegura que a día de hoy no se le han entregado esas acusaciones. «Desgraciadamente, a los pocos días, con tanta presión, caí de baja», ha explicado.

En su opinión, el Consejo Ciudadano de Podemos en Cantabria «está tomando una decisión sin ningún tipo de criterio, sin que ningún órgano legitimado para tomar esta decisión haya hablado, como es la comisión de garantías del partido o los tribunales».

En el comunicado de Podemos, la dirección asegura que con la reclamación del acta de diputado no quiere «ni prejuzgar, ni dictar sentencia sobre todas las acusaciones que contra él se han vertido, sino salvaguardar a la organización y sus iniciativas, dado que de no producirse la entrega del acta, toda acción o denuncia que llevara acabo Podemos Cantabria se vería constantemente ensombrecida por estos hechos».

Y en medio de este cruce de reclamaciones de actas y explicaciones, la solicitud de cambio de sitio solicitada por Ordóñez al inicio del pleno y que ha motivado su retraso mientras la Cámara resolvía sobre la excepcional petición de la diputada, quien ha agradecido a los diputados la «sensibilidad» mostrada.

«Yo no me voy a sentar al lado de un señor que se ha reído de su partido, del Parlamento y ha maltratado a mujeres». Verónica Ordóñez ha explicado las razones de su petición con duras palabras hacia Blanco y hacia la secretaria general de Podemos, Rosana Alonso, por permitir esta situación y no recibir su amparo.

Los argumentos de Ordóñez son de índole personal y de partido. Por un lado, por la «desgracia y vergüenza» que supone conocer que Blanco había faltado al Parlamento pese a tener el alta y, además, el hecho de que Alonso no haya respondido a los requerimientos del Consejo Ciudadano. Y por otro, porque «no estoy en condiciones de sentarme al lado de una persona que me ha acosado, y a la que voy a llevar a los tribunales, que ha acosado a otras mujeres de este partido. La nueva política es decir también que 'no' a las personas que acosan y maltratan y violentan a mujeres». La diputada de Podemos ha señalado que su gesto no es solo una medida de autoprotección sino una «reivindicación y un abrazo para mis compañeras Lidia y Lucía (las otras dos denunciantes)».

La medida no podrá volver a repetirse, por lo que Ordóñez espera que su partido, del que dice tener el amparo de las secretarías estatales de Acción Institucional y de Feminismos, tome alguna solución definitiva de cara al pleno del próximo jueves.

De Rosana Alonso ha lamentado que seamos «el hazmerreir» y que permita que «estas cosas pasen cuando predicamos que somos un partido feminista que hacemos las cosas distintas». «Me da vergüenza ajena que mi secretaria general no esté a la altura y no tome las medidas oportunas. No puedes tener un diputado que hace un mes que ha recibido el alta y no viene. Rosana Alonso debería pensar si está haciendo bien su trabajo y si no dar paso a otra persona», ha sentenciado.

Y tras iniciarse el pleno, la primera en intervenir ha sido Ordóñez, para defender una moción de su partido con la que pide al Gobierno que revise de oficio todas las subvenciones iguales o superiores a 15.000 euros concedidas a las federaciones deportivas entre los años 2015 y 2018 inclusive.

La portavoz morada, informa E. Press, había dejado sus cosas personales en su asiento habitual, situado en la tercera fila, en la zona reservada para Podemos, y que venía ocupando desde el inicio de la Legislatura, justo al lado de Blanco (el tercer diputado del grupo, Alberto Bolado, se sienta detrás de la tribuna, en el área destinada a los miembros de la Mesa del Parlamento). En opinión de la portavoz parlamentaria, el que fuera el primer secretario general de los morados en la región ha aparecido por la Cámara «para que no le sancionen».

Después de trascender la denuncia interna por acoso laboral, José Ramón Blanco admitió los hechos, pidió disculpas -en privado a las afectadas y en público después- y anunció además que dejaba su acta como diputado, promesa que no materializó finalmente y que cambió por una baja laboral de la que fue dado de alta hace un mes, aunque por el Parlamento no había aparecido hasta hoy.