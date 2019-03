Vidal de la Peña se incorpora al proyecto del PP para lograr un Gobierno «serio» y una Cantabria con «más empresas» Cantabria El empresario y hasta ahora presidente de la patronal cántabra no ve en otros partidos gente «capaz» de conseguirlo: «Cantar montañesas es estupendo, pero con eso Cantabria no come ni crece» DM . Santander Viernes, 29 marzo 2019, 14:03

El empresario y hasta ahora presidente de la patronal cántabra, Lorenzo Vidal De la Peña, da el salto a la política y se incorpora como número 2 de la candidatura del PP a las elecciones autonómicas del 26 de mayo para conseguir que Cantabria tenga un Gobierno «serio» que sitúe a la comunidad entre «las que no sienten ni envidia ni vergüenza« y para que tenga »más empresas« y »más fuertes« y mayor y »mejor« empleo.

«Esa es la única manera de poner más médicos en los consultorios, más maestros en los colegios y más dinero en las pensiones», ha defendido en el acto de presentación como integrante de la candidatura del PP, que se ha celebrado en el Hotel Santemar de Santander.

En su intervención, el empresario y nuevo fichaje de los populares cántabros ha opinado que quien «venda algo diferente a esto o tiene una varita mágica que fabrique moneda o sencillamente nos estará mintiendo».

Ha explicado que llega a la política porque «llamó a la puerta de las instituciones» para «regalar» el Plan estratégico para Cantabria elaborado por CEOE y se encontró un Parlamento al que no le «dejaron pasar» y un Gobierno «en el que no había nadie».

Por ello, ha agradecido al PP la invitación para formar parte de la candidatura y trabajar en «cosas serias» que Cantabria, a su juicio, necesita, como es garantizar la estabilidad a las empresas, construir un diálogo social «con contenido», hacer que la gestión de lo público «cueste menos» y «copiar» lo que ha funcionado en otras comunidades vecinas.

«Por las cosas serias sí aparco mi empresa, aparco mis proyectos y le quito tiempo a mi familia, por eso sí apuesto«, ha dicho Vidal De la Peña, que ha sido presentado en el acto por la presidenta del PP y candidata a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

De la Peña ha afirmado que se incorpora al proyecto del PP porque cree que en otros partidos «no hay personas capaces de conseguir estos objetivos» o, al menos en los que él crea.

«A esos a los que les escuece tanto es cuando digo que la mejor manera de honrar a Cantabria es no tomarnos el pelo, no tomar el pelo a los cántabros. Que cantar montañesas es estupendo, no me cabe la menor duda, pero con eso Cantabria no come, no crece, con eso la gente no sale de la cola del paro ni Cantabria sale de la cola de España«, ha dicho.

También ha contrapuesto el proyecto de un PP que habla «de las cosas serias» y que «necesita» Cantabria frente a aquellos que quieren que los ciudadanos «salgan armados como en el oeste» o de los «amigos» de los que quieren que España «pida perdón a los aztecas».

También ha agradecido al PP y a su presidenta en Cantabria que le haya dado la oportunidad de tener un «espacio propio» para trabajar con «plena independencia» y espera que con «acierto».

En su intervención, ha reiterado en varias ocasiones que se incorpora al proyecto del PP de cara al 26M para «ganar», no para «perder ni empatar».

«Gran noticia para Cantabria »

Por su parte, Sáenz de Buruaga ha considerado que la incorporación de Vidal De la Peña al proyecto del PP es una «gran noticia para Cantabria» ya que, según ha dicho, ayudará a abrir una «nueva etapa», «de futuro», en la comunidad.

La líder popular y candidata regional ha aprovechado el acto para reivindicar al PP como «el partido del crecimiento económica y la creación de empleo» y mostrarse segura de que su formación conseguirá ganar en la generales y en las autonómicas.

La presentación de Vidal De la Peña ha contado con la presencia de otros integrantes del partido y miembros de las candidaturas a las elevaciones generales del 28 de abril y a las autonómicas, como, por ejemplo, el que hasta hace unos días era el presidente de Asaja Cantabria, Pedro Gómez.