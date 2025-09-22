El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones

La iniciativa también reclama la expulsión de quien «propague ideas o religiones contrarias a los valores de nuestra sociedad», aunque estén en situación regular

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

La cascada de iniciativas que Vox viene presentando durante los últimos meses en cámaras autonómicas y ayuntamientos de toda España en su cruzada contra ... la migración y a favor de los valores tradicionales llegará también al Parlamento de Cantabria. El Grupo Parlamentario que dirige Leticia Díaz ha presentado esta semana una proposición no de ley en la que recoge una batería de iniciativas en este sentido. Muchas de ellas muy similares a las que ya se han debatido en otros lugares y algunas específicas para la comunidad autónoma, como la que pide al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga que los 'autóctonos' tengan prioridad a la hora de acceder a los servicios y prestaciones sociales.

