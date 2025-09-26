El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la edición anterior cuando los profesionales de la UC tomaron las calles de Santander para mostrar a los más jóvenes su trabajo.

Yincanas, charlas y libros, hoy, en la Noche de los Investigadores

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

La XIII edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se celebra hoy en Santander bajo la coordinación de la Universidad de ... Cantabria (UC). La ciencia vuelve a ocupar el espacio público, la plaza Pombo de la ciudad en esta ocasión, a partir de las 17.00 horas. Allí, alrededor de 300 científicos y científicas de la UC y de sus institutos mixtos mostrarán sus proyectos, bien al abrigo de los cuarenta expositores abiertos en Pombo hasta las nueve de la noche, bien en espacios aledaños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  4. 4

    Igual da marcha atrás y elimina el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  6. 6

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  7. 7 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9

    Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco
  10. 10

    Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Yincanas, charlas y libros, hoy, en la Noche de los Investigadores

Yincanas, charlas y libros, hoy, en la Noche de los Investigadores