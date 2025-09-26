Yincanas, charlas y libros, hoy, en la Noche de los Investigadores

La XIII edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se celebra hoy en Santander bajo la coordinación de la Universidad de ... Cantabria (UC). La ciencia vuelve a ocupar el espacio público, la plaza Pombo de la ciudad en esta ocasión, a partir de las 17.00 horas. Allí, alrededor de 300 científicos y científicas de la UC y de sus institutos mixtos mostrarán sus proyectos, bien al abrigo de los cuarenta expositores abiertos en Pombo hasta las nueve de la noche, bien en espacios aledaños.

Con esta programación, Cantabria tendrá sede un año más en esta gran celebración europea que tiene lugar en 25 países y en más de 460 ciudades de forma simultánea, y que, además, cuenta con financiación de la Comisión de la UE. El objetivo de esta tarde-noche es triple: propiciar un encuentro entre la ciudadanía y los protagonistas de la ciencia –ciencia, de hecho, que se hace en su misma ciudad o comunidad–, conocer los entresijos y los beneficios de la práctica científica, y fomentar nuevas vocaciones entre la población más joven. Habrá propuestas para todas las edades y sensibilidades científicas, y además de las actividades de Pombo, el Instituto de Física de Cantabria (IFCA) ha organizado la yincana '¡Juega con la ciencia!' en la plaza aledaña de Cañadío para menores de 6 a 10 años (acompañados de un adulto y mediante inscripción previa). Además, habrá sesión del Café Científico del IFCA en el Bar Canela con Alberto Fernández-Soto y su conferencia sobre los 'Planetas en el cielo: Muchos, raros y muy, muy lejanos'.

La Librería Gil de la plaza Pombo también será sede de encuentros de divulgación, como la presentación del libro 'Inteligencia artificial y medicina', con Lara Lloret –a las 19.00 horas–, o un taller para formar a 'Detectives de la palabra' que constará de dos sesiones de iniciación en la investigación filológica bajo la batuta de Laura Mier, Lola Cabrero, Lara Lorenzo y Jaime Moreno.

Además, hasta mañana permanecerá montado un escaparate en la librería con una selección de libros sobre las «interconexiones entre ciencia, arte y literatura».