Abierto el plazo de ayudas 'Tan Cerca' para el sector cultural de Santander, Bilbao y Logroño Empresas, asociaciones y profesionales de las tres ciudades pueden presentar sus proyectos hasta el día 26. Se seleccionarán un máximo de seis con una dotación de 15.000 euros para cada una

Pilar González Ruiz Santander Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La convocatoria de ayudas 'Tan Cerca', promovida por la Fundación Santander Creativa (FSC), el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, se abre un año más para «favorecer y dinamizar la colaboración cultural entre las tres ciudades y ofrecer al sector cultural y creativo la posibilidad de desarrollar proyectos de manera conjunta que serán incorporados a sus respectivas programaciones».

Esta bolsa de ayudas, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el próximo día 26, seleccionará un máximo de seis iniciativas que deberán ser «el resultado del trabajo colaborativo de agentes culturales de las tres ciudades y que se tendrán que celebrar en al menos dos de las tres urbes durante este año 2025». Tendrán prioridad aquellas que planteen actividades en las tres ciudades. El programa cuenta con 90.000 euros, aportados a partes iguales por las tres instituciones (30.000 cada una) y repartidos entre los seis proyectos elegidos, cuyo presupuesto será de 15.000 euros para cada uno.

Cada solicitante podrá presentar un único proyecto. Las bases de la convocatoria y la solicitud para presentarse se pueden descargar en la web de la FSC y toda la documentación necesaria tendrá que ser remitida antes del viernes 26. A la convocatoria pueden presentarse profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y las empresas u otro tipo de entidades que se dediquen, con independencia de su forma jurídica, «a la creación, producción, distribución y comercialización de bienes culturales, que desarrollen su actividad en alguna de las tres ciudades y que no sean sociedades mercantiles adscritas a Entidades Locales ni Organismos Autónomos Locales ni Entidades Públicas Empresariales Locales».

Las propuestas serán seleccionadas por una Comisión de Valoración formada por representantes de las tres ciudades que evaluará «la calidad, el interés, la viabilidad y la innovación de los proyectos». El plazo máximo para que esta comisión elija los proyectos que considere más adecuados será de dos meses desde la finalización del periodo de presentación de las solicitudes. Finalmente, las instituciones convocantes determinarán qué dos proyectos financiará cada una de ellas.

De las diecisiete propuestas que optaron en 2024 a la convocatoria de ayudas, el jurado seleccionó seis: la tercera edición del festival Orbitan: impulsado por la sala Niágara que visibilizó a bandas de culto de las tres ciudades consideradas referentes para el sector de la música. 'Vergeles armónicos. Canciones de oasis y clorofila', del coro Atalaya Voces de Santander, y 'Ciudades de Amor / Cities of Love', de la productora cántabra Sincio de pelis. Además, fueron seleccionados proyectos como la IX Reunión en Danza (La RED); y' Arquitecturas Migrantes': de la asociación cultural La Vorágine.