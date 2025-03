La Academia de Jordi Savall se instala en el Palacio para estudiar a Schumann

Rosa M. Ruiz Santander Lunes, 31 de marzo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Esta semana, el Palacio de Festivales se llenará de jóvenes músicos de gran talento y muchas ilusiones. Son los miembros de la Academia de Jordi Savall que un año más han elegido este escenario para trabajar, en esta ocasión en el oratorio profano de Schumann 'El paraíso y la Peri'. El resultado de esta experiencia se podrá ver el sábado, durante el concierto que, dirigido por el propio Savall, ofrecerán, a las 19.30 horas en la Sala Argenta y junto a La capella nacional de Catalunya&Le concert des nations. No será este el único espectáculo que se ofrecerá en las instalaciones de Gamazo esta semana, ya que -también el sábado- La Maquiné Teatro ofrecerá, a las 17.00 horas, y en la Sala Pereda su galardonada obra 'Estación Paraíso', una colaboración del Centro Dramático Nacional con el Centro Internacional del Títere de Tolosa (Topic) que desde su estreno ha recibido varios premios, (Lorca, Fetén, Max...).

«Una personalidad musical poliédrica. Más de cincuenta años difundiendo, rescatando y dando nueva vida a músicas y autores maravillosos». Así definen desde el Palacio de Festivales al maestro catalán Jordi Savall que nos visita esta semana. Llega con su academia, un proyecto que viene desarrollando desde hace años y que consiste en juntar a músicos profesionales muy experimentados y altamente cualificados con estudiantes brillantes, pero que están en el inicio de sus carreras y trabajar de manera intensiva un título para ofrecer luego un concierto. La fórmula, como el público de la Sala Argenta pudo comprobar el año pasado con su interpretación de 'Las estaciones' de Haydn, da asombrosos resultados.

PROGRAMACIÓN 'El paraíso y la Peri' La capella nacional de Catalunya&Le concert des nations interpretará este obituario de Schumann bajo la dirección de Jordi Savall. Será el sábado, a las 19.30 horas en la Sala Argenta. Ese mismo día, a las 12.00, en la Sala María Blanchard habrá un encuentro de Savall y Paulino García Blanco, vihuelista con el público.

'Estación Paraíso' La Maquiné Teatro ofrece esta espectáculo para público familiar el sábado a las 17.00 horas, en la Sala Pereda.

El programa elegido para este nuevo encuentro, 'El paraíso y la Peri' de Schumann, apela a los resortes más profundos de la condición humana: la justicia, el amor y el perdón. «Es el proyecto más ambicioso que he emprendido hasta ahora», escribía el propio compositor sobre esta obra en una carta, y continuaba: «No es una ópera, creo que es casi un nuevo género para la sala de conciertos. Es un oratorio; no un oratorio religioso, sino laico».

Estrenada en 1843 en Leipzig, la obra traspasó rápidamente las fronteras para ganarse el corazón del público de todo el mundo, pero, hoy en día la obra se interpreta muy poco y está injustamente olvidada.

La partitura se inspira en el poema 'Paradise and the Peri', publicado en un volumen titulado'Lalla Rookh', del poeta y músico irlandés Thomas Moore. Cuenta la historia de la criatura mitológica persa Peri, un ser etéreo desterrado del Paraíso, que anhela redimirse. Este concierto forma parte del proyecto YOCPA, Young Orchestra and Choir Professional Academies, liderado por la Fundación Centre Internacional de Música Antiga CIMA, y que cuenta con la ayuda de la Unión Europea.

El mismo sábado, a las 12.00 horas, Jordi Savall y Paulino García Blanco, vihuelista y director mantendrán un encuentro con el público en la Sala María Blanchard, en el hablarán de la partitura y del proyecto de Academias.

La Maquiné llega al Palacio de Festivales con uno de esos espectáculo que tocan el corazón del espectador. Una obra poderosa que combina elementos de teatro gestual, títeres, magia y música para contar una historia conmovedora y disfrutar en familia.

La historia central de 'Estación Paraíso' se desarrolla alrededor de una titiritera de edad avanzada, que se encuentra en una estación de tren sin recordar el motivo de su presencia allí. Su conexión con su propia identidad y propósito se ve reflejada en los títeres que guarda celosamente en su maleta, cada uno con su historia única. A través de valientes actos de recuerdo, humor y ternura, la obra sumerge al público en la historia de amor de esta anciana, desafiando los límites de su memoria en un intento desesperado por reunirse con el amor de su vida. Y es que, tal y como recuerdan desde la compañía, «la vida es como un viaje en tren en donde todos nos bajamos en la misma estación, la estación Paraíso».

Joaquín Casanova y Elisa Ramos son los dramaturgos y directores de la obra, especialmente indicada para un público a partir de seis años.