El MAS acoge un innovador recorrido sonoro trazado por Ruido Interno

El Museo de Arte de Santander (MAS) acogerá este viernes una experiencia cultural innovadora organizada por Ruido Interno. Consistirá en un itinerario sonoro, con cascos inalámbricos, que invita a redescubrir el museo y su entorno desde otra perspectiva. La concejala de Cultura, Noemí Méndez, destaca que esta propuesta forma parte de la nueva programación estable de actividades didácticas que el MAS ha puesto en marcha para «acercar la colección y el arte a los vecinos, con el objetivo de reforzar el vínculo entre el museo y su comunidad».

La experiencia diseñada por Ruido Interno para un grupo reducido de 20 participantes por pase, se celebrará en horario de tarde con tres sesiones, a las 19.00, 19.30 y 20.00 horas. La participación es gratuita. La actividad cuenta además con la colaboración del Ecoparque de Trasmiera. El recorrido, titulado 'Frente a una biblioteca', ha sido creado especialmente para la ocasión por la escritora Celia Corral Cañas, doctora en Literatura Española por la Universidad de Salamanca con una amplia y premiada trayectoria en poesía y relato. Su propuesta sonora comenzará en los exteriores del museo, en la entrada de la biblioteca de la calle Gravina, y guiará a los por el exterior del MAS, donde la narración dialoga con el espacio y algunas de las obras expuestas, generando una vivencia única y personal.