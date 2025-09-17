El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

El MAS acoge un innovador recorrido sonoro trazado por Ruido Interno

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:19

El Museo de Arte de Santander (MAS) acogerá este viernes una experiencia cultural innovadora organizada por Ruido Interno. Consistirá en un itinerario sonoro, con cascos inalámbricos, que invita a redescubrir el museo y su entorno desde otra perspectiva. La concejala de Cultura, Noemí Méndez, destaca que esta propuesta forma parte de la nueva programación estable de actividades didácticas que el MAS ha puesto en marcha para «acercar la colección y el arte a los vecinos, con el objetivo de reforzar el vínculo entre el museo y su comunidad».

La experiencia diseñada por Ruido Interno para un grupo reducido de 20 participantes por pase, se celebrará en horario de tarde con tres sesiones, a las 19.00, 19.30 y 20.00 horas. La participación es gratuita. La actividad cuenta además con la colaboración del Ecoparque de Trasmiera. El recorrido, titulado 'Frente a una biblioteca', ha sido creado especialmente para la ocasión por la escritora Celia Corral Cañas, doctora en Literatura Española por la Universidad de Salamanca con una amplia y premiada trayectoria en poesía y relato. Su propuesta sonora comenzará en los exteriores del museo, en la entrada de la biblioteca de la calle Gravina, y guiará a los por el exterior del MAS, donde la narración dialoga con el espacio y algunas de las obras expuestas, generando una vivencia única y personal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  2. 2

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  3. 3

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  4. 4

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  5. 5

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  6. 6

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  7. 7 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  8. 8 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  9. 9

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  10. 10

    Nueva vida para La Picota de Piélagos con la plantación de casi 10.000 árboles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El MAS acoge un innovador recorrido sonoro trazado por Ruido Interno