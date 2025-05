Adrián Alonso lleva el vibrante mundo de los musicales a Santander Escénica

En el año 2022, el actor cántabro pudo cumplir uno de sus sueños, crear en su tierra una compañía especializada en teatro musical, una ... disciplina poco habitual con la excepción de los musicales de gran formato que se ofrecen en Madrid y que recalan de vez en cuando en Santander. Así nació Adrián Alonso Producciones, que ya ha puesto en escena algunas obras como 'REconectando', 'Un paseo con los Adams' o 'Los hijos del Príncipe Belzebú' y que también realiza servicios de asesoramiento, presentación y dirección artística de distintos eventos. Pero ahora da un paso más con el estreno de un espectáculo que le hace especial ilusión a este actor, productor y director porque lleva a las tablas la historia, más bien la trayectoria, de su compañera y amiga Mary Capel, que en 2023 recibió el Premio Nacional de Teatro Musical (PTM) a la mejor actriz de reparto por su personaje en 'Matilda'.

Con ella, tanto en la dirección como en el escenario, nace 'Mary Capel. Rugidos de Broadway', un espectáculo que se estrena este martes, a las 19.00 horas, en el Centro Cívico Juan Santander, dentro de la sexta edición del ciclo Santander Escénica.

Y si entre los objetivos de este ciclo está el emocionar, estremecer y alegrar al público, la propuesta de esta compañía reúne todos esos requisitos pues estos 'Rugidos de Broadway', invitan a los espectadores a adentrarse en el «vibrante mundo de los grandes clásicos de Broadway, interpretados de manera única por Mary Capel». según señala Adrián Alonso.

El concierto teatralizado combina la fuerza vocal de esta artista, la dirección musical de Dustin Calderón al piano y un diseño lumínico de Javier Vidal, que se han unido para crear una atmósfera cautivadora que transporte a la audiencia «a través de un viaje emocional y espectacular».

Bajo la codirección conjunta de Mary Capel y Adrián Alonso, el espectáculo ofrece una nueva visión de los grandes números de Broadway, con un repertorio cuidadosamente seleccionado que resalta lo mejor del teatro musical, tal y como explica el director y productor.

«Experiencia inmersiva»

Y es que, cada una de las piezas que se verán el martes en el nuevo centro cívico de Cueto, se interpreta no solo como un número musical, sino como una historia, un personaje, una emoción. «A través de las luces, el sonido y el piano, el espectáculo se convierte en una experiencia inmersiva, única y profunda», tal y como asegura Adrián Alonso quien también ha querido agradecer la oportunidad que la Fundación Santander Creativa ofrece a las compañías de la región con este ciclo escénico.

Licenciada en interpretación en el musical por la ESAD de Murcia, la protagonista de esta obra ha formado parte de algunos de los musicales más populares de este país como 'Priscilla, Reina del Desierto', 'Kimky Boots' o 'Matilda. El musical' de SOM Produce. Actualmente forma parte del elenco de 'We Will Rock You. El musical de Queen', que se representa en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid. En esta misma ciudad, ensaya estos días el espectáculo que ahora se estrena en Cantabria y que recorre la historia de este género con algunos de sus números más destacados. La actriz cuenta con el apoyo del pianista Dustin Calderón, cuya amplia trayectoria también está ligada al teatro musical pues ha trabajado, entre otros, en la dirección musical y asistencia de dirección musical de espectáculos como 'Tina Turner el musical', 'Jekyll & Hyde', 'Annie' y 'Amorismo'. Actualmente sigue trabajando en este último en Londres de la mano de David Gregory. También dirige el Coro Valencia Broadway y en su faceta como formador ha creado una serie de programas de formación de Teatro Musical y Crecimiento Personal llegando a más de cien alumnos en el 2024.

El director de la compañía también destaca de esta producción el trabajo que realiza el diseñador y programador de Iluminación Javier Vidal, nominado al premio Mejor Iluminación de Musical, y que trabaja en danza con Sharon Fridman además de colaborar en la gira de Lola Indigo y Chiara Oliver.

En cuento a Adrián Alonso, además de fundar su propia compañía, cuenta con una trayectoria que le ha llevado a trabajar en números montajes en España, Londres, EE UU, Francia, China y Japón. Desde que se afincó en Cantabria ha sido director artístico del espectáculo 'Momentos', de la compañía de danza Dantea, también es actor creador de la gira internacional del 'Un intento valiente' de Trueba&Trueba. Además ha dirigido varios cortometrajes como 'Sito Pilota', 'El jefe' o 'Sentiment Rouge'; es el director artístico de la gala de clausura del Festival Internacional de Cine y da clases en la Escuela de Cine y TC de Cantabria.