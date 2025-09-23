El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las salas Embajadores. J. AMIEVA

Agotados los 8.000 bonos cultura, canjeables hasta el 31 de diciembre

La campaña está financiada por Santander Creativa, en colaboración con el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y el Banco Santander

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Los 8.000 bonos cultura que la Fundación Santander Creativa puso a la venta el pasado 3 de julio, en colaboración con el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y el Banco Santander, ya se han agotado. La campaña, disponible hasta ahora en la web de El Mercaderío, ha permitido a la ciudadanía beneficiarse de «descuentos en la compra de productos y la adquisición de entradas a actividades culturales impulsadas por una treintena de empresas de la ciudad». Aunque el bono ya no se pueda comprar, el plazo del canje continúa abierto hasta el 31 de diciembre en los comercios adheridos. Este año se han unido a la campaña un total de treinta empresas y profesionales del sector. De esos, nueve se han incorporado por primera vez. Los bonos ya comprados se pueden canjear para adquirir libros y cómics en Freak Santander, una tienda de coleccionismo friki que abrió sus puertas en la calle Ruiz Zorrilla hace unos meses. También en espacios de reciente creación como el taller LIMO, impulsado por la artista Eva Gárate y Porbus, el espacio que dirige el artista Guillermo de Foucault desde donde imparte talleres y vende láminas de arte. Del mismo modo, se sumaron espacios expositivos emergentes como Mecha y La Balda Print Estudio. Además, este año se ha adherido Quima Concept Store, proyecto creativo basado en el diseño de láminas 'vintage' que, junto con las postales, se pueden adquirir con el descuento del bono en la tienda que regentan en la calle Hernán Cortés. También en Supersonic Discos, la tienda de música que ha abierto sus puertas en la calle San Francisco y en la que también se aplica el descuento del bono. Por su parte, los Cines Embajadores forman parte de la campaña ofreciendo la posibilidad de adquirir tres entradas con el descuento del bono en los pases programados de lunes a viernes. El proyecto Talleres Coloniales se ha estrenado este año en la campaña y permite disfrutar de descuentos en sus talleres y campus creativos. Además de estos nuevos espacios, el bono se puede seguir utilizando en lugares ya habituales como las librerías Carmen Alonso, Ediciones Tantín, Gil, Re-Read, Nexus-4 y Némesis. Y en Escena Miriñaque y El Principal, el cine Los Ángeles o en la tienda Tipo. Los bonos se pueden utilizar para adquirir las entradas de los conciertos que programa la sala Rock Beer The New y en el festival Magdalena Winter.

Espacios grises

