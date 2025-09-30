Alfonso del Río presenta en el Aula de Cultura 'El enigma de Anne Wallace' El abogado y escritor, que estará el viernes en el Ateneo, centra su nuevo thriller en un atentado en los Premios Príncipe de Asturias

El Aula de Cultura de El Diario Montañés acoge este viernes, a las 19.30 horas, la presentación de 'El enigma de Anne Wallace' (Grijalbo), la nueva novela de Alfonso del Río. Un thriller de espías, secretos e intriga que tiene como escenario los Premios Príncipe de Asturias y cuya protagonista es una pianista de espectro autista e insólita clarividencia. El acto, tendrá lugar, como es habitual, en el Ateneo.

Del Río (Bilbao, 1980) regresa al panorama literario con una novela cargada de tensión, intriga y matices humanos, una obra que arranca con un episodio dramático: un atentado en el cóctel que se celebra en el Hotel Reconquista tras la ceremonia de los Premios Príncipe de Asturias. Un escenario solemne y vigilado que, de pronto, se convierte en una trampa letal. A partir de ahí se desata una investigación policial plagada de conflictos personales, sospechas cruzadas y secretos que desafían apariencias y biografías públicas. Una trama donde se entrelazan terrorismo, espionaje y poder en un ambiente sofisticado pero frágil.

La protagonista, Anne Wallace, es la mejor pianista del mundo: un talento excepcional que convive con las dificultades sociales derivadas del autismo. Su capacidad de observación, su retraimiento frente al mundo exterior y su sensibilidad hacia lo no dicho se convierten no solo en rasgos de carácter, sino en herramientas decisivas para desentrañar lo que sucede. En su contrapunto está Lucas Bieda, inspector veterano, poco ortodoxo, determinado, quien deberá colaborar de forma obligada con la pianista para resolver un misterio cargado de engaños y sombras. La dinámica entre ambos -ella, cerebral y distante; él, astuto y comprometido- es uno de los motores narrativos de la novela que además convierte al escultor Chillida en uno de sus personajes y es que el autor ha situado la trama en el año en que este fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias como un homenaje póstumo y una forma de expresar su admiración.

Más allá de la intriga, 'El enigma de Anne Wallace' aborda varios temas de fondo. La diversidad aparece como hilo conductor: Anne se aparta de la norma, vive al margen de lo habitual y desde ahí aporta otra mirada del mundo, que Del Río utiliza para explorar prejuicios, incomprensión y la fuerza de aceptar otra forma de ser. También aborda el arte no solo como logro, sino como salvoconducto: música, escultura, estética, todo lo que rodea a la creación y la contemplación frente a un mundo cada vez más materialista.

El límite

Otro tema es el límite: hasta dónde una persona puede llegar cuando su trabajo, su conciencia o sus circunstancias la empujan al borde. Y, finalmente, la responsabilidad de la verdad frente al poder, la fama o el silencio.

Alfonso del Río es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto. Abogado, docente y columnista entre otros, de El Diario Montañés, compagina su actividad profesional con la escritura. Su primera novela fue 'Ioannes' (2014), una mezcla de historia y misterio que ya mostraba su interés por tramas complejas y escenarios de peso histórico, pero fue con 'La ciudad de la lluvia' (Destino, 2018) con la que se consolidó como autor. Un thriller ambientado en el Bilbao de los años 80, con la construcción del Guggenheim como telón de fondo. La novela fue muy bien recibida por crítica y lectores y se tradujo a varios idiomas. En 2021 publicó 'El lenguaje oculto de los libros' (Destino), una novela de intriga en torno al mercado editorial y los secretos literarios, que reforzó su sello personal: suspense, personajes complejos y guiños culturales.