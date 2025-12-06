El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Alfonso Ussía, en su casa en Ruilobuca. Daniel Pedriza

Alfonso Ussía, «el gran apóstol de las excelencias de Cantabria»

El exdirector de El Diario Montañés, Manuel Ángel Castañeda, destaca el amor por la naturaleza del escritor y, sobre todo, «la gran promoción que hizo de esta tierra»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:42

Comenta

Recuerda Manuel Ángel Castañeda, periodista, exdirector de El Diario Montañés y presidente del Ateneo, que más allá de la pluma afilada, de la que todo el mundo habla hoy «y con razón», Alfonso Ussía era uno de los mejores narradores de historias que ha conocido. Muy amigo de sus amigos, entre los que se encontraba el propio Castañeda, no rehusaba casi nunca a sentarse a comer o cenar con ellos en unas veladas en las que sin pretenderlo se convertía en el máximo protagonista. Y es que, cuando contaba alguna vivencia compartida con Juan Carlos I o incluso del padre de este Juan de Borbón, lo hacía de tal forma que «nos quedábamos todos embobados».

De «memoria prodigiosa», y «gran recitador de poemas», su vida dio un vuelco cuando decidió hace más de dos décadas dejar Madrid para vivir en Ruiloba donde tenía su casa y hasta donde trasladó su biblioteca, «que no era pequeña». Desde ese lugar con un gran jardín, contemplaba un paisaje, el de Cantabria, que siempre apreció, porque para Castañeda «este cántabro de sentimiento y actuación», la naturaleza de la región era otra fuente de vida. «Conocía todos los árboles, las flores, los prados y los bosques y lo mejor para los cántabros es que luego hablaba de ellos en sus artículos que fueron de gran ayuda para la promoción del turismo de Cantabria ».

El exdirector de El Diario Montañés rememora que a Ussía también le gustaba recorrer la Reserva del Saja, que cazó en los Picos de Europa y tiene claro que si algo fue el periodista y escritor fallecido ayer es «el gran apóstol de las excelencias de Cantabria».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  2. 2

    Santander ya deslumbra por Navidad
  3. 3

    La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria
  4. 4

    La tarjeta única de transporte llega «con dudas»
  5. 5 Vicente Mediavilla vuelve a Santander como magistrado del Contencioso Nº1
  6. 6

    La mayoría de los comercios en Cantabria abre este sábado pero cierra domingo y lunes
  7. 7

    El alcalde de Villaescusa espera que al monitor acusado «le caiga la mayor pena por el daño que ha hecho»
  8. 8 Volotea estrena hoy la ruta a Granada y quiere «seguir creciendo»
  9. 9 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10

    La «invasión» de jabalíes preocupa en Somo y Loredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Alfonso Ussía, «el gran apóstol de las excelencias de Cantabria»

Alfonso Ussía, «el gran apóstol de las excelencias de Cantabria»