Alfonso Ussía, «el gran apóstol de las excelencias de Cantabria» El exdirector de El Diario Montañés, Manuel Ángel Castañeda, destaca el amor por la naturaleza del escritor y, sobre todo, «la gran promoción que hizo de esta tierra»

Rosa M. Ruiz Santander Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:42

Recuerda Manuel Ángel Castañeda, periodista, exdirector de El Diario Montañés y presidente del Ateneo, que más allá de la pluma afilada, de la que todo el mundo habla hoy «y con razón», Alfonso Ussía era uno de los mejores narradores de historias que ha conocido. Muy amigo de sus amigos, entre los que se encontraba el propio Castañeda, no rehusaba casi nunca a sentarse a comer o cenar con ellos en unas veladas en las que sin pretenderlo se convertía en el máximo protagonista. Y es que, cuando contaba alguna vivencia compartida con Juan Carlos I o incluso del padre de este Juan de Borbón, lo hacía de tal forma que «nos quedábamos todos embobados».

De «memoria prodigiosa», y «gran recitador de poemas», su vida dio un vuelco cuando decidió hace más de dos décadas dejar Madrid para vivir en Ruiloba donde tenía su casa y hasta donde trasladó su biblioteca, «que no era pequeña». Desde ese lugar con un gran jardín, contemplaba un paisaje, el de Cantabria, que siempre apreció, porque para Castañeda «este cántabro de sentimiento y actuación», la naturaleza de la región era otra fuente de vida. «Conocía todos los árboles, las flores, los prados y los bosques y lo mejor para los cántabros es que luego hablaba de ellos en sus artículos que fueron de gran ayuda para la promoción del turismo de Cantabria ».

El exdirector de El Diario Montañés rememora que a Ussía también le gustaba recorrer la Reserva del Saja, que cazó en los Picos de Europa y tiene claro que si algo fue el periodista y escritor fallecido ayer es «el gran apóstol de las excelencias de Cantabria».