Juventud y compromiso

Un año más, el Festival Internacional de Santander está con nosotros en este cálido agosto, si bien en esta nueva andadura –la número 74, en ... cifra que adelanta próximas fechas de celebración– hemos asistido a una inauguración un tanto singular, en esencia por la naturaleza del espectáculo de inicio. Si hemos presenciado óperas, grandes orquestas, nombres gloriosos… en esta circunstancia y en ediciones anteriores, este año se ha iniciado la fiesta con danza y, además, con una apuesta de futuro. Decimos esto tras salir del espectáculo interpretado por el Ballet Junior de la Ópera de París, que ha recalado en Santander en su gira de presentación en España. El Ballet Junior, dirigido por el bien conocido artista y coreógrafo José Martínez – actualmente director del Ballet de la Ópera de París tras haber sido primer bailarín del mismo, de quien además recordamos su coreografía para el Concierto de Año Nuevo de Viena en 2020–, constituye una suerte de cantera de jóvenes bailarines para el ballet de la ópera parisina, una carta de presentación previa a su posible incorporación a dicha compañía.

Este carácter del Ballet Junior, precisamente, es el que define esa apuesta especial del Festival: una apuesta por bailarines a los que tal vez quepa recordar dentro de no muchos años, y que al mismo tiempo es particular en el FIS por cuanto no es este quizá el espectáculo que esperábamos en una inauguración. La propuesta, pues, era arriesgada, pero cabe decir que se resolvió con éxito y con una excelente aceptación por parte del público del FIS que llenó totalmente la Sala Argenta.

Dadas las mencionadas características de la compañía, el programa presentado resultó bastante acertado en su variedad y distancia cronológica: una transición por diferentes estilos de danza de algunos enormes maestros que se apreció en las coreografías de Balanchine ('Allegro Brillante' de Chaikovski), Béjart (Cantata 51, 'Jauchzet Gott in allen Landen', de Bach), López Ochoa ('Réquiem for a Rose', inspirado en el quinteto para cuerdas en Do Mayor, D. 956, de Schubert) y la sucesión de guiños que, a modo de ramillete, supo orquestar José Martínez sobre música de Donizetti en 'Mi favorita'. Debe mencionarse, por lo demás, el esmero desplegado en la selección del diverso y atinado vestuario de las diferentes piezas: risueño y brillante en Balanchine (Barbara Karinska), austero y elegante en Béjart (Joëlle Roustan y Roger Bernard), simbólico y exquisito en López Ochoa (Tatyana van Walsum) y castizamente encantador en Martínez (Agnès Letestu). La noche se inició con la referida pieza luminosa y alegre de Balanchine, aunque no sin algunos tropiezos y descoordinaciones. Los bailarines estaban aún fríos y se notó. El romanticismo clásico decimonónico tiene unas reglas de precisión que quizá hoy nos interesen menos que otras manifestaciones danzísticas, pero lo cierto es que cuando se aborda este repertorio hay que hacerlo con la máxima concentración, y esta cualidad no abundó en el escenario, dando más una sensación de clase de ballet que de espectáculo vivo.

La situación viró a mejor con la segunda coreografía de la noche. La cantata de Bach en sí misma tiene un enorme poder de atracción, y las especificaciones de Béjart llevan a los bailarines a un estado de introspección agudísimo que se masca literalmente en escena. Lamentablemente, solo pudimos asistir a la mitad de la coreografía, en su parte para dos bailarines, pues la otra mitad (para cuerpo de ocho) tuvo que suspenderse por la importante lesión que sufrió tras el telón uno de los bailarines. En todo caso, este breve aperitivo nos dispensó un momento de recogimiento realmente bello e impactante, con una bailarina que en su quietud transmitió la pureza del éxtasis. Tras el descanso, sobrevino la pieza seguramente más hermosa del programa. La coreografía de Anabelle López Ochoa, que sabe navegar muy bien entre la música electrónica y la preciosa partitura de Schubert, nos mostró una creación con una poderosa narrativa recorrida por el sentimiento, la vitalidad y la naturaleza. La bailarina que introduce la pieza es visualmente apabullante con su melena rubia inmensa, su maillot nude y su rosa roja en la boca, como una Venus de corazón ardiente. La composición de movimientos del ajardinado cuerpo de baile funcionó aquí como un mecanismo de relojería de indescriptible belleza. La iluminación tuvo un destacado papel, subrayando las líneas de la historia. 'Requiem for a Rose' arrancó aplausos entusiastas del público, y con sobrada razón.

La noche se cerró con una de esas piezas traídas para gustar, por su marcado carácter de conexión con el público: una sucesión de números en diferentes composiciones (solistas, a dos, a tres, cuerpo completo) con exhibición de técnica y gracejo. Los bailarines miran hacia el patio de butacas y hacen guiños y gestos para tender un puente de complicidad; y lo consiguen. Su cercanía y despliegue virtuosístico fueron celebrados por los asistentes con sonrisas y aplausos. Fue un cálido cierre para una noche que supo evolucionar sin titubeos desde la sombra del tropiezo al aura de luz de la promesa.