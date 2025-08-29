El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ensemble francés Nevermind, cierre de oro de los Marcos Históricos

Ana de la Robla

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:24

Este jueves, en la Iglesia de San Cristóbal de Comillas, hemos asistido al cierre de oro de los Marcos Históricos en la presente edición del ... Festival Internacional de Santander. Y no usamos tal expresión con huera retórica, sino con auténtica devoción, pues asistir a una velada con el ensemble francés Nevermind constituye siempre una ocasión para el regocijo y la emoción, y más aún si el programa lo constituyen las 'Variaciones Goldberg, BWV 988' de Bach.

Nuevas y fascinantes Variaciones Goldberg