Ana María Matute e Ignacio Aldecoa: 'literatura breve para leer y mirar' en la Biblioteca Central

Bajo el epígrafe de 'Mares de tinta y papel', el ciclo literario de la Biblioteca Central acoge hoy una charla y una serie de lecturas ... dramatizadas enmarcadas en torno al recuerdo de dos figuras claves: Ana María Matute e Ignacio Aldecoa: literatura breve para leer y mirar, una sesión coordinada por Leticia Bustamante, profesora de Lengua castellana y Literatura. El ciclo literario pretende un doble objetivo; por un lado, recordar destacadas efemérides literarias y, al mismo tiempo, evocar el recuerdo, la obra y la época de autores que, por distintas circunstancias, «dejaron una profunda huella en Cantabria o estuvieron estrechamente ligados a esta tierra por su prolija actividad intelectual».

A través de una serie de actividades, conferencias, lecturas, proyecciones y centros de interés, se pretende recordar y proyectar las aportaciones de estos autores para que no se pierda su memoria y creación cultural. En el caso de las lecturas de esta nueva jornada sus protagonistas son Alejandro Fernández, profesor de lengua y literatura y coordinador club de teatro BCC y Carmen Moncalián, economista y alumna del taller de lectura dramatizada de la Biblioteca.

En las trayectorias narrativas de Matute y Aldecoa, tradicionalmente adscritos a la generación del 50, destacan 'Los niños tontos' (1956) y 'Neutral corner' (1962), dos obras radicalmente innovadoras que merecen una revisión desde diversos puntos de vista. Ambas se enmarcan en el proceso de formación del microrrelato en España. El género cuenta con textos precursores de principios de siglo XX, como algunos de Juan Ramón Jiménez y otros de Ramón Gómez de la Serna. Pero, sobre todo, serán tres obras posteriores las que legitimen ese proceso de formación de un género nuevo, aunque colindante con otros preexistentes. Se trata de 'Crímenes ejemplares' (1957), que Max Aub escribió desde el exilio, 'Los niños tontos' , de Matute, y 'Neutral corner' de Aldecoa. Después, el microrrelato afianzará su evolución y asentamiento en España y, ya a finales del siglo XX y sobre todo en los primeros años del XXI, «asistiremos a su consolidación y al establecimiento de un canon, así como a su popularización».

Ambas obras están vinculadas a la imagen, en un caso a la ilustración y en otro, a la fotografía. Este carácter híbrido por el que se aúnan y complementan texto e imagen será una realidad de gran pujanza en la literatura actual, tanto en el libro impreso (álbum ilustrado, cómic) como en la literatura en el ámbito digital difundida por redes (fotoblog, videoblog, Instagram, Facebook…). Por tanto, también en este aspecto pueden ser consideradas obras pioneras.

Leticia Bustamante, filóloga y doctora en Teoría literaria e Historia de la Literatura por la Universidad de Valladolid, ha dedicado más de la mitad de su carrera profesional a la formación de personas adultas.Desde hace cinco años imparte el taller Lectura, escritura y cine en el Centro de Educación para Personas Adultas de Piélagos, del que es directora.