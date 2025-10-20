El arte audaz, pionero y renovador de Pilar Albarracín alumbra el ciclo MAS Miradas

Las reflexiones sobre los lenguajes del arte actual, la identidad, la cultura popular, lo femenino y la memoria colectiva, elementos que atraviesan toda su obra ... con una mirada crítica y profundamente personal, serán el eje de la comparecencia de la artista Pilar Albarracín en el Museo MAS mañana martes. Primera visita a Santander de una de las artistas de proyección internacional que se expresa a través de la fotografía, el vídeo, las instalaciones, las performances, los collages e incluso los bordados.

Albarracín (Sevilla, 1968) fue una de las creadoras decisivas en la renovación de los lenguajes artísticos en España durante los años noventa. En una escena hasta entonces dominada por la pintura y la escultura, su trabajo fue pionero en el uso de la fotografía, la performance o la instalación como medios de expresión artística, y ha contribuido a formular algunas de las cuestiones fundamentales para entender la evolución de las prácticas artísticas en las últimas décadas La cita santanderina está propiciada por la labor de la gestora cultural Raquel Martín, artífice del ciclo MAS Miradas que ofrece «nuevas perspectivas sobre las prácticas artísticas actuales a través del diálogo con creadores y especialistas». Impulsado por el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) convoca mañana, a las 19.00 horas (entrada gratuita), una nueva sesión protagonizada por la artista sevillana, una de las creadoras más influyentes y reconocidas del arte contemporáneo español.Bajo el epígrafe 'In memoriam', Albarracín compartirá con el público su trayectoria y su visión del arte. La concejala de Cultura, Noemí Méndez, destaca que el ciclo MAS Miradas se ha consolidado como una cita imprescindible en la programación estable del museo, acercando al público el pensamiento y la experiencia de artistas de primer nivel nacional e internacional.

Asimismo, subraya que la presencia de Pilar Albarracín supone una oportunidad para conocer de cerca la obra de una creadora que ha sido pionera en la renovación de los lenguajes artísticos y cuyo trabajo invita a reflexionar sobre la identidad, la tradición y el papel de la mujer en la sociedad contemporánea.

Pilar Albarracín inició estudios de Psicología antes de licenciarse en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Tras completar su formación, residió en Irlanda y más tarde en Madrid, desarrollando una amplia trayectoria internacional que la ha llevado a trabajar en Europa, América, Asia y África. Su obra, narrada en primera persona y construida desde la experiencia propia, se materializa en múltiples disciplinas y aborda con fuerza cuestiones sociales, antropológicas, históricas y políticas.

Albarracín ha expuesto en museos de todo el mundo, entre ellos el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, el Hamburger Bahnhof de Berlín, el PS1 del MoMA de Nueva York, el Reina Sofía, el Istanbul Modern Sanat Müzesi, el National Center for Contemporary Arts de Moscú o el Museo Kiasma de Helsinki. Sus producciones se han centrado en el análisis de las narrativas dominantes y específicamente en los clichés que representan la identidad andaluza, a través de una emocional y subversiva inmersión en la antropología de lo cotidiano. Las tradiciones populares, los rituales alimenticios, la religión, los mitos y los roles de la mujer en la distribución del poder son algunos de los temas recurrentes.

Su eje conceptual y estético a lo largo casi treinta y cinco años aborda claves del empoderamiento de la mujer usando la ironía y el folclore mediante el arte actual. Feminismo, casticismo y mito para destacar cuestiones que reivindican la identidad y el estatus de la mujer en la cultura.