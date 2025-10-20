El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-67 por dos accidentes a la altura de Mogro y Polanco
Logo Patrocinio
'Revolera, 2012'. Deconstrucción de símbolos que el franquismo simplificó e hizo suyos. Pilar Albarracín

El arte audaz, pionero y renovador de Pilar Albarracín alumbra el ciclo MAS Miradas

La cita, coordinada por la gestora cultural Raquel Martín, acoge mañana bajo el título 'In memoriam' el testimonio de la artista sevillana

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Las reflexiones sobre los lenguajes del arte actual, la identidad, la cultura popular, lo femenino y la memoria colectiva, elementos que atraviesan toda su obra ... con una mirada crítica y profundamente personal, serán el eje de la comparecencia de la artista Pilar Albarracín en el Museo MAS mañana martes. Primera visita a Santander de una de las artistas de proyección internacional que se expresa a través de la fotografía, el vídeo, las instalaciones, las performances, los collages e incluso los bordados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    La Cuadrona espera su transformación
  4. 4

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  5. 5

    El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal
  6. 6

    Ojos de salmón con queso crema
  7. 7

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  8. 8 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  9. 9

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  10. 10

    «El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El arte audaz, pionero y renovador de Pilar Albarracín alumbra el ciclo MAS Miradas

El arte audaz, pionero y renovador de Pilar Albarracín alumbra el ciclo MAS Miradas