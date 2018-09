El arte y los procesos rituales Miembros de Kibbo Kift vistiendo uniformes del colectivo. 1929. / Angus McBean/Stanley Dixon Colecction El espacio santanderino Fluent inaugura una muestra colectiva, 'Invocation', con obras de Ernesto Neto, Suárez Londoño, Gina Folly y Tamara Henderson, entre otros GUILLERMO BALBONA Santander Jueves, 20 septiembre 2018, 07:36

'Invocación' es uno de esos términos que parece adherido a la piel del presente. Ahora la nueva propuesta del espacio y proyecto Fluent en Santander usa este epígrafe para cobijar una muestra colectiva configurada por las creaciones de Ernesto Neto, Gina Folly, José Antonio Suárez Londoño, Tamara Henderson, The Kindred of the Kibbo Kift y Zigor Barayazarra. La puesta de largo es hoy, a las 20.00 horas, y proseguirá hasta el 2 de octubre. El espacio santanderino de la Avenida de Reina Victoria afronta este nuevo programa con el apoyo de la Foundation for Arts Initiatives. La exposición supone la conclusión de un período de investigación de más de medio año, además de haberse concebido como un proyecto que incluye materiales muy especiales como la documentación del archivo Kibbo Kift de 1929 nunca antes expuesto en España.

La colectiva 'Invocation' es fruto de esa investigación en torno al «uso del objeto artístico como mediador de procesos rituales, y el papel de lo ceremonial en nuestra relación con la naturaleza y la sociedad». La exposición incluye el trabajo de seis artistas, varios de los cuales exponen en España por primera vez.

Destacan en ella varios materiales de archivo del colectivo británico fundado en 1920 The Kindred of the Kibbo Kift, cuya inclusión ha sido posible gracias a la generosa colaboración de la Kibbo Kift Foundation.

Junto a la exposición, Fluent editará un reader que profundiza a través de una serie de textos, incluyendo ensayo, poesía, documentos históricos y textos literarios, en los intereses discursivos del proyecto, así como en cuestiones inherentes al trabajo de los artistas participantes.

La subjetividad mediante la que percibimos entidades no humanas y sus entornos está conformada por distintos patrones culturales codificados en actos, lenguajes y procesos sociales. Al aproximarse a aquello que no es humano; los rituales, las ceremonias, liturgias y ritos conforman una base fundamental de nuestros ecosistemas sociales. Estos procesos dan lugar a un conjunto de categorías culturales que constituyen diversas formas de relación entre humanos, objetos, animales y fuerzas naturales. Acercándose a estos actos como procesos de permanente construcción del mundo, 'Invocation' reúne una selección de documentos, objetos y contribuciones de artistas de diferentes generaciones, centrados en procesos de transformación aurales y rituales.

Tamara Henderson (Canadá, 1982). Vive y trabaja en Londres. Su trabajo ha formado parte de Glasgow International y Documenta 13. El trabajo de Ernesto Neto (Brasil, 1964) -vive y trabaja en Río de Janeiro-, se identifica por formas escultóricas y entornos totales que a menudo implican técnicas y materiales artísticos como tejidos elásticos y translúcidos, especias aromáticas y crochet. Su trabajo ha formado parte de exposiciones en la Fundación Beyeler de Basilea; el Museum of Modern Art de Nueva York; la Hayward Gallery de Londres; o el Museo Guggenheim de Bilbao, entre muchas otras instituciones internacionales.

'The Kindred of the Kibbo Kift' fue un colectivo dedicado a la acampada, el excursionismo y la artesanía fundado por John Hargrave en 1920 con la ambición de conseguir la paz mundial. El grupo se creó en torno a las ideas del naturalista Ernest Thompson Seton. Kibbo Kift también estuvo fuertemente influenciado por cuestiones relacionadas con los mitos y la religión a través del popular estudio antropológico de James Frazer, The Golden Bough.

Por su parte el colombiano José Antonio Suárez Londoño (1955), que vive y trabaja en Medellín, ha desarrollado en los últimos cuarenta años un amplio repertorio de dibujos, aguafuertes e impresiones a pequeña escala de carácter meticuloso y delicado. Su trabajo se ha expuesto en la Bienal de Venecia y el Reina Sofía.

Gina Folly (Suiza, 1983) afincada entre Basilea y Berlín, dirige desde 2013 el espacio artístico Taylor Macklin en Zürich.

Finalmente Zigor Barayazarra (Bilbao, 1976) aborda un trabajo que abarca los campos de la instalación, la escultura, la danza o el textil. Su trabajo se ha expuesto en la galería CarrerasMugica, Bilbao; o Artium, en Vitoria, entre otros espacios.