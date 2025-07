Artesantander presenta sus credenciales

Una feria no solo son sus números, el escaparate y las ventas, que también; sino el poso que deja, las huellas en el tiempo de ... sus interrelaciones, su incidencia en el coleccionismo y ese sello diferencial que permite crecer como referencia y como necesario lugar de encuentro. Artesantander ha sobrevivido a varias crisis –la mayoría exteriores y coyunturales que acabaron con muchas otras ferias nacionales y de muy diversos formatos–; pero también a crisis internas, a retos de reinvención y de superación cuando el estancamiento o la competencia asomaban. Tal es así que tras ARCO, la cita santanderina es la más veterana del mercado. La etapa bajo la dirección de Juan Riancho consolidó un modelo y convirtió a la feria en una convocatoria atractiva para el sector. El pasado año comenzaba una nueva era para Artesantander bajo la dirección de Mónica Álvarez Careaga. Y, desde el próximo viernes, día 11, el Salón Bahía del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander acoge la 33 edición, la segunda de esta nueva etapa. Con Joaquín García y Jan-Philipp Fruehsorge como asesores curatoriales, Artesantander 2025 presenta sus credenciales hasta el día 15 con cifras llamativas y arropada por una sucesión de programas y proyectos paralelos en busca de un objetivo claro: «Apoyar un ecosistema artístico más amplio».

Tras su relato se postula como «una plataforma inclusiva para descubrir el arte contemporáneo a nuevas audiencias» y plantea un programa de actividades de mediación. Además de «procurar un coleccionismo más accesible», entre su declaración de intenciones está la promoción de «una cultura responsable que amplifique las voces artísticas infrarrepresentadas, reconozca a los artistas emergentes y no olvide a los de media carrera».

La feria, cuenta con el respaldo del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander y destaca la colaboración con entidades que se han ido sumando como la Universidad de Cantabria, el Puerto de Santander, la Fundación Enaire, el Centro Botín, los Ayuntamientos de Reinosa y Miengo, Piramidón Centre d'art contemporany, el Museo de Altamira o el Institut d'Estudis Baleàrics. En este sentido, se ha buscado estrechar el vínculo con las colecciones privadas que otorgan premios de adquisición, caso este año de Navacerrada, Kells Art Collection, Rucandio, El Cagigal, Salvador Ranero, Mouro Producciones y Wadström Tönnheim Collection.

'Vogue VI', 2019. Impresión sobre lienzo. Obra de Rabee Baghshan. Galería Al-Tiba9 Gallery, de Barcelona, que debuta en la feria.

Más de cuarenta galerías anunciadas la pasada primavera (ver listado anexo) procedentes de seis países –Portugal, Italia, Francia, México, Alemania y España– «protagonizarán esta 33ª edición que presentan la obra de 120 artistas, 50 de los cuales son mujeres artistas, 44 extranjeros y nueve cántabros». Esa citada programación paralela con proyectos propios y espacio para la reflexión y el conocimiento, se plasma en secciones como Editorial y Talks.

En el caso de Talks, esta edición contempla charlas sobre el ecosistema digital, de la mano de DonDominio, y sobre arte, lujo y empresa; y el testimonio de dos importantes experiencias que unen empresa y coleccionismo artístico, más las presentaciones de libros. El programa Ways to Collec mostrará dos iniciativas que ofrecen «nuevas formas de producir y comercializar arte contemporáneo»: 6-Forest Studio, iniciativa de Colección Solo, que presenta los últimos múltiples escultóricos de Ana Barriga, Ryan Heshka, Sergio Mora y Motohiro Hayakawa; y The Print Subscribers Club, proyecto impulsado por Benveniste Contemporary (Madrid) que dará a conocer sus dos últimos 'libros' firmados por Doris Salcedo y Varda Caivano. En esta edición de la feria, el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) presenta la exposición 'Paisajes suspendidos: bodegones marinos', un conjunto de obras recientes de Jorge Diezma (Madrid, 1973), seleccionado a través de una convocatoria de proyectos comisariada por Cristina Anglada. «Resignificando el bodegón marinero, el artista presenta piezas protagonizadas por peces y objetos vinculados al entorno marítimo, ofreciendo una reflexión crítica sobre los procesos de transmisión, vulgarización y reapropiación del lenguaje pictórico a lo largo de los siglos». Y, como en la anterior etapa, no falta un selecto número de editoriales especializadas en arte y libros de artista: Turner (Madrid), Carmen Alonso Libros (Santander), Cendeac (Murcia), Planabooks Editores (Madrid), Heads Take Away (Mutilva, Navarra) y Caja Negra Editora (Buenos Aires -Madrid).

Un territorio en crecimiento, que acompaña y sirve de acicate en el ecosistema de la feria es el de los Premios. En esta edición Artesantander ha establecido una nueva colaboración con la institución catalana, fundada en 1990, para otorgar el Premio Residencia Piramidón destinado a uno de los artistas participantes.

El Programa Confluencias celebrará sus diez ediciones con la celebración de una mesa en Artesantander configurada por profesionales del sector cultural nacional. El debate abordará '10 años: redes, creación y extensión en el sistema cultural'.