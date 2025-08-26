El Ballet Flamenco de Andalucía encarna a la 'Pineda' de Lorca, «la libertad en sí misma»

«Hay mil Marianas de Pineda distintas. La Mariana heroica, la Mariana madre, la Mariana enamorada, la Mariana bordadora, pero yo no las iba a ' ... hacer' todas». Así hablaba el poeta Federico García Lorca de su protagonista tras el estreno de la obra de 1927. El también dramaturgo escribió Mariana Pineda «con apenas veinte años y con un fuerte sabor romántico», tal como declaró en una entrevista tras su primer estreno. Sin embargo, el origen de la obra se remonta a la infancia granadina del autor de 'La casa de Bernarda Alba'. El Festival Internacional de Santander despide hoy su programación de danza con el Ballet Flamenco de Andalucía y 'Pineda, Romance popular en tres estampas'. Con dirección y coreografía de Patricia Guerrero, el espectáculo «promete dar cuerpo y alma a Pineda explorando toda la fuerza espiritual y expresiva del poema dramático de Lorca». Las localidades de venta anticipada están agotadas desde hace semanas, pero hoy, a las 11 horas, saldrán a la venta las entradas que han de reservarse para el día de la representación. Con Alfonso Losa como artista invitado, Adriana Gómez, Álvaro Aguilera, Ángel Fariña, Araceli Muñoz, Arturo Fajardo, Blanca Lorente, Claudia 'La Debla', David Vargas, Hugo Aguilar, Jasiel Nahin, Lucía 'La Bronce', María Carrasco y Sofía Suárez encarnan esta propuesta, más Amparo Lagares y Manuel de Gines al cante, las guitarras de Jesús Rodríguez y José Luis Medina, y la percusión de David Chupete.

Lorca se recordaba a sí mismo tomado de las manos con otros niños cantando los versos del romance popular «con un tono melancólico, que a mí se me figuraba trágico». Ya en el inicio de su carrera como dramaturgo, sintió el imperativo poético de convertir aquella «honda impresión de la infancia» en una obra de teatro.

Agenda FIS Martes. Sala Argenta. Ballet Flamenco de Andalucía. Programa 'Pineda'. A las 20.00 horas.

Martes. Marcos Históricos. Castro Urdiales. Iglesia de Santa María de la Asuncion. 21 horas. Cristina Lorenzo, Marimar Fernández Doval, Sara Castrillo, Marta Gutiérrez, Ana Gobantes. 'Menáge à voix'.

De todas esas Marianas posibles, nosotros hemos querido atender a la que convocó Lorca: «mujer de profunda raigambre española, que canta al amor y a la libertad la estrofa de su vida en forma que adquiera el concepto de universalidad de aquellos dos grandes sentimientos», «la libertad en sí misma». En su primera dirección al frente del Ballet Flamenco de Andalucía, la granadina Patricia Guerrero ha asumido este reto con Pineda. Una versión en la que se explora «toda la fuerza espiritual y expresiva» del poema dramático. Guerrero entrega una Pineda que se define «vibrante y con calambre, granadina y universal, y decididamente flamenca». Un poema dramático bailado porque, de nuevo en palabras del poeta, «la escena no puede ser otra cosa que emoción y poesía: en la palabra, en la acción y en el gesto».

El Ballet Flamenco nació con el objetivo principal de contribuir al desarrollo de la interpretación, creación, producción y difusión de la danza andaluza, con especial incidencia en los lenguajes flamencos. A lo largo de su trayectoria, ha logrado éxitos de público y crítica reconocidos en su historia con premios como el Nacional de Coreografía, varios Max y Giraldillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla. A esto hay que sumar, además, el papel fundamental que desempeña de cara a la «captación de nuevos públicos y la difusión de la cultura andaluza, siendo además un referente fundamental en el ámbito profesional de la danza por haberse consolidado como un tremendo trampolín artístico y profesional para los artistas andaluces que han formado parte de su elenco». La compañía se ha erigido, a lo largo de sus treinta años de historia, cumplido s en 2024, como cuna de algunos de los grandes nombres del Flamenco.

Fauré en los Marcos Históricos

La sección Marcos Históricos, como ya anticipó, afronta el penúltimo programa de esta edición hoy martes en la Iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales y, mañana miércoles, en la Iglesia de Santa María del Puerto en Santoña. Bajo el epígrafe 'Ménage à voix', las sopranos Marimar Fernández Doval y Sara Castrillo Calderón, junto a las pianistas Ana Gobantes de Miguel y Marta Gutiérrez Osés y la actriz Cristina Lorenzo, recrearán el ambiente del salón parisino de la diva y compositora Pauline Viardot, donde se daban cita los grandes artistas e intelectuales de la época. Entre ellos, Gabriel Fauré, compositor cuya música será protagonista en este espectáculo, con vestuario de Sonia Fernández Doval y atrezo de Antonio de Celis, para sumergir al público en esa época.