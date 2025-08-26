El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Representación y coreografía de 'Pineda', el espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía que despide la danza del FIS. Marcos Medina
FIS

El Ballet Flamenco de Andalucía encarna a la 'Pineda' de Lorca, «la libertad en sí misma»

Bajo la dirección y coreografía de Patricia Guerrero, el espectáculo despide la danza del FIS | Los Marcos Históricos trasladan el salón parisino de la diva Pauline Viardot hoy a Castro Urdiales y mañana a Santoña

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

«Hay mil Marianas de Pineda distintas. La Mariana heroica, la Mariana madre, la Mariana enamorada, la Mariana bordadora, pero yo no las iba a ' ... hacer' todas». Así hablaba el poeta Federico García Lorca de su protagonista tras el estreno de la obra de 1927. El también dramaturgo escribió Mariana Pineda «con apenas veinte años y con un fuerte sabor romántico», tal como declaró en una entrevista tras su primer estreno. Sin embargo, el origen de la obra se remonta a la infancia granadina del autor de 'La casa de Bernarda Alba'. El Festival Internacional de Santander despide hoy su programación de danza con el Ballet Flamenco de Andalucía y 'Pineda, Romance popular en tres estampas'. Con dirección y coreografía de Patricia Guerrero, el espectáculo «promete dar cuerpo y alma a Pineda explorando toda la fuerza espiritual y expresiva del poema dramático de Lorca». Las localidades de venta anticipada están agotadas desde hace semanas, pero hoy, a las 11 horas, saldrán a la venta las entradas que han de reservarse para el día de la representación. Con Alfonso Losa como artista invitado, Adriana Gómez, Álvaro Aguilera, Ángel Fariña, Araceli Muñoz, Arturo Fajardo, Blanca Lorente, Claudia 'La Debla', David Vargas, Hugo Aguilar, Jasiel Nahin, Lucía 'La Bronce', María Carrasco y Sofía Suárez encarnan esta propuesta, más Amparo Lagares y Manuel de Gines al cante, las guitarras de Jesús Rodríguez y José Luis Medina, y la percusión de David Chupete.

