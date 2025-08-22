El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Benjamin Alard, clave, lleva su Bach a Miera. Bernard Martínez

Benjamin Alard, Sabrina Gárdez y Rambeaud, en los Marcos Históricos

El músico, en su segunda velada en el FIS, actúa en Miera, mientras la soprano y el guitarrista abordan el programa 'Iberia cosmopolita' en Santillana del Mar

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

El 74 Festival Internacional de Santander recibe hoy a dos de las más brillantes estrellas de la lírica: la soprano Pretty Yende y el tenor ... Michael Fabiano. Bajo la batuta del maestro Pablo Mielgo y junto a una de las principales orquestas líricas españolas, Oviedo Filarmonía, el programa de la Gala Lírica del Festival lo componen arias, oberturas, preludios y romanzas eros), Pablo Sorozábal (La tabernera del puerto) y Gerónimo Giménez (El barbero de Sevilla), en las voces de dos artistas imprescindibles en las principales casas de ópera. Para ambos será su primera vez en el Festival Internacional de Santander.

