Benjamin Alard, Sabrina Gárdez y Rambeaud, en los Marcos Históricos

El 74 Festival Internacional de Santander recibe hoy a dos de las más brillantes estrellas de la lírica: la soprano Pretty Yende y el tenor ... Michael Fabiano. Bajo la batuta del maestro Pablo Mielgo y junto a una de las principales orquestas líricas españolas, Oviedo Filarmonía, el programa de la Gala Lírica del Festival lo componen arias, oberturas, preludios y romanzas eros), Pablo Sorozábal (La tabernera del puerto) y Gerónimo Giménez (El barbero de Sevilla), en las voces de dos artistas imprescindibles en las principales casas de ópera. Para ambos será su primera vez en el Festival Internacional de Santander.

No obstante, hasta el próximo domingo en que regresan las veladas sinfónicas, el Festival traslada el protagonismo musical a los Marcos Históricos. Hoy viernes 22, la programación está centrada de nueuvo en Benjamin Alard, uno de los grandes nombres de la interpretación historicista, que presentará el programa Transcripciones concertantes, sobre música de Bach, al clave, en la iglesia de Santa María de la Asunción de Miera (20 horas). El universo de Benjamin Alard es la música de Bach, y fue por esta conexión musical que el jurado del Concurso Internacional de Clavicémbalo de Brujas le otorgó el primer premio en 2004. En 2003, se incorporó a la Schola Cantorum de Basilea. Organista del órgano Bernard Aubertin de la iglesia de Saint-Louis-en-l'I^le de París desde 2005, ofrece allí regularmente recitales inspirados en la música de Bach, así como en los principales centros musicales del mundo.

Ya mañana sábado, la soprano Sabrina Gárdez y el guitarrista Bernardo Rambeaud presentarán en Santillana del Mar (Colegiata de Santa Juliana) el programa 'Iberia cosmopolita'. En él, celebran el espíritu universal de la música española. Dos grandes figuras, Vicente Martín y Soler y Fernando Sor brillan en este programa como iconos de su tiempo, llevando la riqueza de la música española a los principales escenarios de Europa. La dimensión vocal del programa cobra vida con María Malibrán y Pauline Viardot, hijas del polifacético Manuel García, que marcaron un antes y un después en la interpretación y la composición.