Los Bragales, el arte de coleccionar AES+F 'Last Riot 2. The cisterns'. 2007, una de las obras de la Colección. / Los Bragales Los fondos del santanderino Jaime Sordo siguen su periplo por espacios nacionales GUILLERMO BALBONA Santander Lunes, 30 julio 2018, 08:14

Es una de las colecciones privadas más sólidas del país. El santanderino Jaime Sordo, empresario que ha hecho de una pasión un territorio para ser compartido, ha logrado en los últimos años proyectar los fondos de su mirada sobre el arte contemporáneo. Madrid, Asturias, Tenerife, Valladolid, Andalucía... y ahora Pamplona. Desde el pasado jueves y hasta el 9 de septiembre, la Colección Los Bragales se presenta en la Ciudadela de la capital navarra.

Bragales nace de la labor que Sordo lleva realizando desde los años setenta, cuando adquiere sus primeras piezas. Los Bragales se ha convertido en estos últimos años en una de las más «sólidas propuestas de coleccionismo privado de carácter internacional en nuestro país». La riqueza de los fondos de la colección permite múltiples lecturas de la realidad contemporánea. 'Escenas: acción y Representación' es el epígrafe de esta nueva comparecencia. Según Alicia Ventura, comisaria, el que aquí se construye es «un relato de entre los muchos posibles, que parte del modo en que los creadores actuales recuperan tres nociones clave en la Historia del arte».

La escena se define tradicionalmente como la presentación de un suceso o acontecimiento en que toman parte varias figuras. Por su parte la representación es, desde tiempos aristotélicos, la imagen o idea que sustituye a la realidad. Por último, la idea de acción está relacionada tanto con el ámbito de lo performativo como con la narratividad latente en las imágenes.

La muestra La Ciudadela . El Pabellón de Mixtos expone 51 piezas de 44 artistas, 22 de origen nacional y otros tantos internacionales. Contenidos. Obras de Helena Almeida, Per Barclay, Mira Bernabeu, Naia del Castillo, Esther Ferrer, Joan Fontcuberta, Sandra Gamarra, Pierre Gonnord, Ainno Kannisto, Vik Muniz, Michael Najjar o Tobias Rehberger, entre otros. La exposición permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre

Las miradas fotográficas, pictóricas, escultóricas y videográficas de casi medio centenar de obras de la Colección Los Bragales, configurada por cerca de cuatrocientas, propone en esta muestra «una revisión de estas definiciones canónicas, trastocando nuestras expectativas a través de los lenguajes experimentales del arte actual».

La Colección de Los Bragales se exhibe en el Pabellón de Mixtos con esta muestra de obras de diferentes disciplinas de artistas nacionales y extranjeros ha abierto el programa de verano de la Ciudadela.

Sordo, que recibió el reconocimiento al coleccionista del año 2013 por el Instituto de Arte Contemporáneo, ha puesto su colección en manos de Alicia Ventura, la comisaria, con la que ya había colaborado anteriormente en la exposición de Málaga. En el Pabellón de Mixtos hay una «mayor amplitud para incorporar un mayor número de obras de la colección», en comparación con la que se expuso en la ciudad andaluza, en total 51 piezas de 44 artistas, 22 de origen nacional y otros 22 internacionales.

Jaime Sordo, en primer término, durante la presentación en la Ciudadela de Pamplona. / DM

La Colección de Los Bragales recorre desde 2010 espacios públicos con diferentes exposiciones que recrean las distintas disciplinas del arte. Su riqueza de los fondos permite múltiples lecturas de la realidad contemporánea. Ventura optó por un relato que parte del modo en que los creadores actuales recuperan esas tres nociones clave en la Historia del arte: la escena, la representación y la idea de acción.

El Pabellón de Mixtos de Pamplona ha permitido ubicar la obras en las distintas áreas expositivas de manera que cada una se identifique con una determinada disciplina: fotografía, pintura, escultura o vídeo. «La intención es que las piezas invitadas, obras de Helena Almeida, Per Barclay, Mira Bernabéu, Naia del Castillo, Esther Ferrer, Joan Fontcuberta, Sandra Gamarra, Pierre Gonnord, Ainno Kannisto, Vik Muniz, Michael Najjar o Tobias Rehberger, entre otros, interactúen mutuamente y con las paredes amuralladas del Pabellón».

El pasado año la Colección alimentó de manera individual o parcial una decena de exposiciones en España, desde el TEA de Tenerife al Museo Jovellanos de Gijón, La Laboral, más Málaga, Arnuero y Santillana del Mar, entre otras citas. Jaime Sordo sostiene que «una colección carece de esencia si no se abre a la sociedad, si no se exhibe y comparte, si no crea nuevos públicos y un acercamiento hacia el arte contemporáneo, en particular, y la cultura, en general». Los Bragales se inicia bajo tal denominación en 2005 como consecuencia de la trayectoria como coleccionista de Sordo desde 1976 hasta el presente, «dando cuerpo a cuarenta años interesado en las aportaciones del arte moderno y la evolución del arte contemporáneo tanto nacional como internacional».