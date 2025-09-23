Brote, un ingente programa de encuentros y talleres, alienta la innovación en la artesanía
La iniciativa reconocida en la convocatoria de subvenciones de Santander Creativa, se celebrará del 2 de octubre al 23 de noviembre en distintos espacios de la región
Santander
Martes, 23 de septiembre 2025
Brote, una propuesta impulsada por la empresa cultural Now Estudio y reconocida en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, nace este otoño en Cantabria «para dar visibilidad a la artesanía, promover la innovación en el sector y convertirla en una profesión, también, del futuro». «Que la artesanía no muera. Que aprendamos a valorar a aquellos que dedican o dedicaron toda una vida a cultivar oficios y prácticas ancestrales que han marcado la historia, la cultura y el patrimonio de nuestros pueblos. Que cuidemos nuestras señas de identidad para que no caigan en el olvido».
Esa declaración de intenciones fundamenta la celebración, entre el 2 de octubre y el 23 de noviembre, de Brote con sus encuentros y talleres previstos en distintos espacios de la región «Buscamos promover la innovación en la artesanía convirtiéndola en una profesión con futuro, reactivando y potenciando las prácticas ancestrales relacionadas con los oficios así como integrar criterios de sostenibilidad, circularidad y regeneración», en palabras de la directora del proyecto, Patricia Pérez Goñi, diseñadora, educadora y creadora de la lámpara Mouro, a la venta en tiendas tan prestigiosas como la del MoMA o el Bauhaus Museum de Berlín. La directora está convencida de que el relevo generacional en la artesanía cántabra es un desafío importante debido a diferentes motivos como la despoblación de las zonas rurales o la falta de continuidad en la transmisión de saberes».
Brote ha unido en este programa inédito a «diseñadores, artesanos y creadores para rescatar técnicas ancestrales en peligro de extinción». Brote comenzará el 2 de octubre en la Fábrica de Creación con el encuentro 'Nuevas miradas a la artesanía en Cantabria', una actividad abierta que reunirá a «profesionales del sector para analizar la situación actual en la región, qué perspectiva se vislumbra a corto plazo y qué retos se deben abordar desde un punto de vista cultural, identitario y de memoria». En esta cita participará el artesano y divulgador Idelfonso Gómez, dedicado a la fabricación tradicional de cuévanos, un oficio casi desaparecido que ha decidido conservar y transmitir. También intervendrá Hugo Da Silva, diseñador, mediador cultural y artesano creador de un espacio con sede en Londres especializado en diseño de interiores y productos auténticos, acogedores y funcionales.
La propuesta, impulsada por la empresa cultural Now Estudio, busca dar visibilidad a la artesanía
La directora es Patricia Pérez Goñi, diseñadora, educadora y creadora de la lámpara Mouro
Otra de las ponentes es Paula Martínez, arquitecta y artista plástica. Su trabajo se encuentra en la intersección entre arte, territorio y comunidad y toma forma de procesos culturales de impacto social. Actualmente dirige PALMO, un proyecto cultural que reivindica la importancia de pensar con las manos y busca generar un impacto positivo en las comunidades y contextos rurales en los que opera.
Del mismo modo se sumará a esta iniciativa Isabel Álvarez, responsable del proyecto artesano cántabro Hosca basado en los principios de la economía circular y que busca visibilizar el valor de aquello que se hace a mano, del diseño 'con raíces'. Además, intervendrá Arsenio Diego Fernández, un productor y artesano de origen mexicano que llegó a España con quince años y fundó, cuatro años después, El Camino, una granja sostenible de alpacas que transforma cada fibra que producen en un legado natural y ecológico. Y se celebrará el primer taller de Brote en la tienda de lanas La Quincallera de la calle Cisneros. E taller de bordado colaborativo 'Errada', una actividad pensada para niños entre nueve y catorce años que impartirá la artista visual y diseñadora Mina K. A finales de octubre, del 24 al 26, el Taller Municipal de Ribamontán al Mar acogerá un taller de impresión 3D en cerámica y co-creación de un Tótem Climático con Laura Escallada (LEA), reconocida artista, ceramista e investigadora y Jet Clay, pioneros en impresión cerámica digital. Brote concluirá con el taller de mochila de castaño que ofrecerá Carlos Fontales el 22 y 23 de noviembre en La Fábrica de Creación. Fontales vive en Caballar, un pueblo de Segovia donde aprendió los rudimentos del oficio de cestero en 1988.
