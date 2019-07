«Un buen músico es el que habla conmigo sin necesidad de palabras»

«Del silencio surge toda la música»

Álvaro Guibert es asesor del Concurso Internacional de Piano de Santander. Reconoce que «nos esforzamos al máximo para que tenga éxito. Los dos últimos han sido magníficos, con grandes pianistas ganadores como Juan Pérez Floristán y Dmytro Choni». No se imagina un mundo sin música, pero reconoce que «el silencio es algo maravilloso, que nadie aprecia más que los músicos. Siempre me acuerdo de Ligeti, el gran compositor húngaro, que escribía largos compases de silencio al principio y al final de sus partituras y pedía a los músicos que no se saltaran esos compases, sino que los interpretaran. El silencio está lleno de cosas y de él surge toda la música».