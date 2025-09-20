El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una escena de la pieza performativa 'Progreso'. CIA OLATZ GORROTXATEGI

Camino Escena Norte lleva a Orejo la obra 'Progreso' de Olatz Gorrotxategi

El proyecto de intercambio de artes escénicas reunió, en el Palacio de Festivales, a 37 compañías de seis comunidades autónomas

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Tras la representación ayer, en el Palacio de Festivales, de 'El dilema del corcho', una producción de Tartean Teatro, el programa de intercambio cultural ... Camino Escena Norte en el que en el que participan compañías de teatro, danza y artes del movimiento y nuevo circo de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja continuará hoy, sábado, en las Antiguas Escuelas de Orejo, con la puesta en escena de 'Progreso', de la compañía vasca Olatz Gorrotxategi. Una pieza performativa de teatro documento en torno al plástico y la especie humana que está dirigido a un público adulto y adolescente.

