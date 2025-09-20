Camino Escena Norte lleva a Orejo la obra 'Progreso' de Olatz Gorrotxategi

Tras la representación ayer, en el Palacio de Festivales, de 'El dilema del corcho', una producción de Tartean Teatro, el programa de intercambio cultural ... Camino Escena Norte en el que en el que participan compañías de teatro, danza y artes del movimiento y nuevo circo de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja continuará hoy, sábado, en las Antiguas Escuelas de Orejo, con la puesta en escena de 'Progreso', de la compañía vasca Olatz Gorrotxategi. Una pieza performativa de teatro documento en torno al plástico y la especie humana que está dirigido a un público adulto y adolescente.

La obra presenta un reportaje grabado a tiempo real donde tres documentalistas interpretan una colección de objetos inanimados; «un espectáculo que dice que el plástico es malo, pero que la gente es buena». aseguran desde Olatz Gorrotxategi. La cita será a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Pero además de las representaciones escénicas, que conforman el llamado 'Itinerario Constelaciones', Camino Escena Norte incluye además la iniciativa 'Camino Expandido', que abarca toda la actividad fuera del circuito de funciones y que ha reunido esta semana a 37 compañías de artes escénicas en el Palacio de Festivales bajo el título de 'Encuentro Habitación Peregrina Pro'

Se trata de un espacio de convivencia profesional donde las compañías y el resto de agentes culturales de estas seis comunidades compartieron sus líneas de trabajo y propuestas estéticas al tiempo que conocieron la realidad de los otros territorios, exploraron oportunidades de distribución y trabajo conjunto y accedieron a las propuestas de formación de interés para su desarrollo profesional.