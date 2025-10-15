Todos los caminos llevan a Delibes

El itinerario de palabra e ilustración, de escritura y fotografía, de huella literaria y reflejos de lector convierte la exposición, despojada de adornos, en una ... sencilla invitación a reencontrar a Miguel Delibes. La impresión es la misma que el paso del tiempo ha rubricado: pese a que hay muchas otras obras mayores del escritor de raíces montañesas, todas las indagaciones en su estilo, todas las lecturas posibles conducen a su tercera novela: 'El camino'. La sala Piti Cantalapiedra de la Biblioteca Central de Cantabria cobija desde ayer la huella y, a su vez, la celebración del 75 aniversario de esta narración de 21 capítulos, escrita en apenas tres semanas, que ha seducido a varias generaciones de lectores, traducida a cerca de veinte idiomas y elogiada por colegas y críticos de manera unánime. La muestra, como ya se anticipó, supone el caleidoscopio de un libro histórico. Una conmemoración plasmada en ediciones, traducciones e ilustraciones, incluyendo la huella del'Miguel Delibes, ilustrador' que, en este contexto, será reeditada el próximo mes de enero. la Fundación del escritor de 'La hoja roja' y la Consejería de Cultura del Gobierno regional han impulsado esta muestra sobre 'El camino', obra que vio la luz en Destino cuando Delibes contaba con 30 años. No en vano el trayecto en la Biblioteca se abre con un retrato del escritor y su esposa, Ángela de Castro, fechado en 1950, año de la aparición de 'El Camino'. Con Molledo al fondo, el «cuarto personaje» de esta emblemática novela de formación es el paisaje: «Presidido por la gran mole del Pico Rando, tiene por techo la bóveda del firmamento y es la cuna que mece y arropa al Mochelo, al Moñigo y al Tiñoso», tal como ha subrayado la profesora Carmen Múgica, artífice de la Ruta Literaria que funde la narración con el paisaje cántabro de los veranos de infancia del escritor.

La muestra En datos La exposición permanecerá abierta hasta el 24 de noviembre en el mismo horario que la Biblioteca Central de Cantabria (9 a 21 horas).Organizada por Fundación Miguel Delibes en colaboración con el Gobierno de Cantabria.

Conferencias Noviembre. Día 4, Elisa Delibes de Castro: 'Semblanza de Miguel Delibes'; Día 7, Amparo Medina-Bocos Montarelo; '75 años de El camino'; Día 11, Mario Crespo: 'Miguel Delibes, El camino y Cantabria'; y día 14, Carmen Múgica: «La Ruta Literaria de El camino en Molledo'.

Germán Delibes, hijo del autor de 'Los santos inocentes' y presidente de la Fundación, asistió a la inauguración de la muestra en Santander. En su presentación, acompañado por la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, no solo resaltó el vínculo de su padre con la comunidad cántabra, sino la identidad literaria, de contenido y forma, de 'El camino', con la que Delibes «encontró su estilo y despojó su mirada literaria de todo artificio».

Comisariada por Fernando Zamácola, director de la Fundación Delibes, la exposición refleja en todas sus dimensiones las periferias y el epicentro de un libro que marcó la literatura española de posguerra. A juicio de Zamácola, «un trabajo de relojero en la construcción de cada texto para llegar a un resultado de aparente sencillez que se muestra franco y accesible al lector, evidenciando la maestría en el dominio de un lenguaje de un por entonces joven escritor».

Ampliar Fotografías del rodaje y fotogramas de la adaptación de Ana Mariscal. Roberto Ruiz

'El camino' es la tercera novela de Delibes después de haber ganado el Nadal en 1947 con 'La sombra del ciprés es alargada', y de publicar en 1949 uno de sus pocos títulos que «pueden considerarse fallidos», 'Aún es de día'», como recordó Germán. En una edición publicada hace tres años en Planeta, el escritor y columnista Sergio del Molino apuntó de manera lúcida en su prólogo: «'El camino' es una obra maestra. Y, como todas las obras maestras, su escritura es fruto de una paradoja que mezcla decisión e inconsciencia. Delibes sabe y no sabe lo que hace. Domina y se pierde simultáneamente. Como la novela fue un éxito desde su misma aparición, agotando ediciones una detrás de otra y convirtiéndose muy pronto en texto de referencia académica –aunque la adaptación al cine llegó un poco más tarde, en 1963–, forma parte ya del paisaje cultural español y ha devenido, para varias generaciones de escolares, un lugar común. (...) En 'El camino' está ya todo el Delibes posterior».

Ampliar Un vídeo recoge imágenes de la película de 1963. Roberto Ruiz

La exposición bajo el epígrafe 'La belleza de lo sencillo', sirve «para renovar el respeto y cariño de Cantabria por Delibes y su familia, a quienes sentimos con uno más de nosotros», subrayan desde la Consejería. La propuesta combina obra vertical y algunos objetos en vitrina, que se inicia recordando las primeras etapas de la gestación de la novela gracias al testimonio de la correspondencia entre Delibes y su editor, posteriormente, gran amigo, Josep Vergés, director de Destino. Diferentes ediciones y traducciones de este libro, acompañadas por un extracto de las críticas que suscitó en su día dan paso a una sección dedicada a las ilustraciones que diferentes autores hicieron de los personajes infantiles que en ella aparecen, incluyendo al propio Delibes y a su gran amigo, José Vela Zanetti. A continuación, se da un espacio relevante a las adaptaciones al cine y a la televisión a cargo de Ana Mariscal y Josefina Molina, respectivamente.