Fernando Zamácola, Eva Guillermina Fernández y Germán Delibes, durante el recorrido por la muestra. Roberto Ruiz

Todos los caminos llevan a Delibes

'La belleza de lo sencillo' celebra y reivindica, en su 75 aniversario, la novela 'El camino', con una exposición en la Biblioteca Central que refleja el «trabajo de relojero» de su autor y su raíz cántabra

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:30

El itinerario de palabra e ilustración, de escritura y fotografía, de huella literaria y reflejos de lector convierte la exposición, despojada de adornos, en una ... sencilla invitación a reencontrar a Miguel Delibes. La impresión es la misma que el paso del tiempo ha rubricado: pese a que hay muchas otras obras mayores del escritor de raíces montañesas, todas las indagaciones en su estilo, todas las lecturas posibles conducen a su tercera novela: 'El camino'. La sala Piti Cantalapiedra de la Biblioteca Central de Cantabria cobija desde ayer la huella y, a su vez, la celebración del 75 aniversario de esta narración de 21 capítulos, escrita en apenas tres semanas, que ha seducido a varias generaciones de lectores, traducida a cerca de veinte idiomas y elogiada por colegas y críticos de manera unánime. La muestra, como ya se anticipó, supone el caleidoscopio de un libro histórico. Una conmemoración plasmada en ediciones, traducciones e ilustraciones, incluyendo la huella del'Miguel Delibes, ilustrador' que, en este contexto, será reeditada el próximo mes de enero. la Fundación del escritor de 'La hoja roja' y la Consejería de Cultura del Gobierno regional han impulsado esta muestra sobre 'El camino', obra que vio la luz en Destino cuando Delibes contaba con 30 años. No en vano el trayecto en la Biblioteca se abre con un retrato del escritor y su esposa, Ángela de Castro, fechado en 1950, año de la aparición de 'El Camino'. Con Molledo al fondo, el «cuarto personaje» de esta emblemática novela de formación es el paisaje: «Presidido por la gran mole del Pico Rando, tiene por techo la bóveda del firmamento y es la cuna que mece y arropa al Mochelo, al Moñigo y al Tiñoso», tal como ha subrayado la profesora Carmen Múgica, artífice de la Ruta Literaria que funde la narración con el paisaje cántabro de los veranos de infancia del escritor.

