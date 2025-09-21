'10 canciones por Palestina', de Pedro Martínez, recala en La Teatrería de Ábrego

Guillermo Balbona Santander Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

'10 canciones por Palestina' es más que un concierto. La iniciativa, que tuvo su punto de partida reciente en Astillero, funde solidaridad, música, llamamiento popular y ese valor esencial de la voz que denuncia ante el genocidio. El cantautor y escritor Pedro Martínez busca sensibilizar y recaudar fondos en favor de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa). Este nuevo concierto solidario se celebra en La Teatrería de Ábrego hoy domingo, día 21. La recaudación se destinará íntegramente a apoyar la labor humanitaria que la mencionada Unrwa desarrolla en Gaza, donde proporciona servicios esenciales de salud, educación y acceso a recursos básicos».

Solo entre octubre de 2023 y julio de 2025, la agencia facilitó más de 9,44 millones de consultas médicas y 507.000 atenciones sanitarias específicas, incluyendo cuidados prenatales, odontológicos y de rehabilitación. Asimismo, sus programas de acceso al agua y gestión de residuos beneficiaron a 1,4 millones de personas en el último año. Este concierto se integra en las actividades solidarias que La Teatrería de la compañía Ábrego impulsa consolidando su papel como un espacio cultural de referencia y compromiso en Cantabria, situando el arte al servicio de la justicia social y la solidaridad internacional.La Teatrería reafirma con esta cita su convicción de que la cultura no solo entretiene, sino que también transforma y acompaña a las comunidades en la defensa de la dignidad humana y la libertad.

El santanderino Pedro Martínez (1958) inició su trayectoria com miembro fundador del Colectivo Cántabro de Cantautores Cantera. Posteriormente formó parte del grupo músico-teatral La Teina, con el que editó el disco '13' y participó en la creación de los libretos de 'El último bar' y 'Desfallecidos'. En solitario ha publicado los CD 'Arrullado por dragones' y 'Sol rojo'. Como escritor, es autor de los libros de teatro ilustrado para niños 'El Teatro de Papel I y II', ganador en 2019 del Concurso Internacional de Microrrelatos 'Sol Cultural', y de las novelas 'Lo imperceptible' (2023) y 'La mirada del perro' (2024). El acto se realiza con taquilla inversa a las 20 horas en el espacio de Oruña de Piélagos.