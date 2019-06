El Centro Botín cumple dos años: La cara bonita de la ciudad El domingo cumple dos años y lo celebrará al mediodía con música. / María Gil Lastra Santander Escritores, bailarines, actores, cineastas y galeristas reclaman más presencia de artistas locales LOLA GALLARDO Santander Viernes, 21 junio 2019, 07:14

El Centro Botín cumple este domingo dos años. Escritores, bailarines, cineastas, actores y galeristas reconocen que el edificio de Renzo Piano es un potente atractivo turístico y su apoyo al arte, la cultura y la música es indiscutible. Las redes sociales están llenas de fotos del edificio y la oferta cultural de Santander se ha incrementado, hay más conciertos, exposiciones, proyecciones y ciclos. Sin embargo, puestos a pedir, reclaman una mayor presencia de artistas locales, reforzar las actividades dirigidas a escolares o una visión más social del arte.

El equipo de actores de Escena Miriñaque considera que el Centro Botín es un referente del arte en España y ha cubierto sus expectativas, aunque «pensábamos que iba a colaborar con el tejido cultural local con experiencia, que se ha quedado un poco al margen». El Centro ha sido un impulso porque «los ciudadanos pueden disfrutar, aprender e inspirarse en distintas disciplinas artísticas en un marco único». En definitiva, cubre una necesidad artística «de la que Santander carecía».

La actriz Alicia Trueba está al frente del Café de las Artes. Para ella, el Centro Botín ha acercado a Santander «exposiciones de nivel», pero «debe abrirse a la ciudad y hacer crecer el entramado cultural para crear unos buenos cimientos». Y añade que Santander ha podido disfrutar de actividades que sin él hubiese sido muy complicado. Finalmente, propone que se ayude más a los jóvenes creadores y espacios para residencias artísticas.

Álvaro Oliva es cineasta. Y lo primero que dice es que el edificio de Renzo Piano ha cambiado la estética del puerto. «Es un referente a nivel arquitectónico y uno de los rincones más visitados», señala. A su juicio, está haciendo lo que se esperaba y aplaude la iniciativa de la Semana Internacional de Cine de Santander. Si hay que poner un pero, reclama más talleres o ciclos formativos y apostar más por la fotografía.

El músico Pepe Santos opina que el Centro Botín ha cambiado el panorama cultural y el paisaje de la ciudad. «Su arquitectura es impactante sin olvidar que está situado en un lugar privilegiado», dice. Respecto a la programación, señala que es variada y enriquece la vida cultural, «pero se echa de menos más apoyo a los artistas de Cantabria». En el ámbito musical, que él domina, «ha habido un repunte» y sus recitales y conciertos se suman a la programación de la Academia de Música Antigua, La Nave de Euterpe o el Aula de Música de la Universidad de Cantabria. Finalmente, propone implantar un programa escolar y reforzar las actividades dirigidas a estudiantes de Primaria y Secundaria.

La música está presente también con Teresa Iñesta, de la banda Repion. Para esta joven, «Santander se mueve y todos los fines de semana se solapan propuestas interesantes muchas de ellas de jóvenes sin recursos pero con ilusión». Por eso, «cualquier entidad que apuesta por la cultura es bienvenida». Reconoce que el Centro Botín es un espacio «interesante» para montar conciertos, conferencias o exposiciones, pero debería «ampliar y facilitar» la oferta a artistas jóvenes. Y señala que debería poner al servicio de artistas emergentes la sala de conciertos para ofertar más variedad de estilos.

Profesora y editora, Ainara Bezanilla no cree que el Centro Botín haya sido de momento un acicate cultural ni económico. «Falta recorrido para conocer ese impacto», insiste quien cita el ejemplo del Guggenheim «que revolucionó Bilbao en un momento de crisis absoluta. Su construcción no fue un hecho aislado, supuso recuperar una zona dañada y abandonada y reordenarse como una ciudad cosmopolita y moderna». Sin embargo, «la ubicación del Centro Botín no aporta ese aliciente de poner en valor un espacio urbano para la ciudadanía. Bien es cierto que antes no teníamos acceso al mismo, pero quizás el secreto hubiese residido en devolver ese área a la ciudad e implantar el museo en otra localización si el objetivo era dinamizar la actividad cultural y extenderla a otras áreas». Como amante del arte, «me encanta tener a tiro de piedra ofertas museísticas atractivas» y si la Fundación Botín «siempre ha sido un referente cultural, ahora buscan un mayor espectáculo en sus propuestas y menos riesgo artístico». Y también señala que «una ciudad que no respeta la cultura no respeta a su ciudadanía». En el lado más reivindicativo considera que el Centro Botín debe acercarse más a la obra de los artistas, sus técnicas y procesos creativos, a través de encuentros, residencias y una educación museística más allá de visitas guiadas o para escolares. «Echo en falta una visión más hospitalaria del arte y un acercamiento a otras realidades», dice.

El etnógrafo y editor cántabro Fernando Gomarín define el Centro Botín como «generador de actividades artísticas y culturales en gran medida punteras, que explora campos novedosos en las artes». Reconoce que es «innegable» que ha supuesto un elemento dinamizador de gran repercusión para el público, pero todavía no cree que se hayan cumplido las expectativas de enriquecimiento social y cultural. Y si la presencia del Centro supone alguna mejora para la ciudad, «es la de darle más visibilidad fuera de la región, como capital apetecible por su enclave y paisaje, sin olvidar las playas, con una de las bahías más bellas del mundo, variadas propuestas culturales, particular comercio y excelente oferta gastronómica». Finalmente, considera que debería abrir más sus puertas a la ciudadanía local con ofertas culturales más cercanas y participativas, programaciones más novedosas en lo que atañe, por ejemplo, a los repertorios musicales, que otras instituciones locales aún no se atreven a plantear; organizar con más frecuencia exposiciones de arte clásico profundizando en las obras de los grandes maestros y poner en marcha iniciativas destinadas a cultivar el conocimiento del público, mediante la lectura y análisis de las obras por parte de especialistas e intelectuales de diversos campos. «El potencial cultural del Centro es enorme, solo hay que atreverse a explorarlo». Por último, sugiere establecer un buzón donde se consulten con el usuario las futuras programaciones.

Del mundo de las artes plásticas, Marta Mantecón es gestora cultural y está al frente de la Sala Robayera. Reconoce que vive el Centro Botín «como un espacio cultural más dentro de Santander, eso sí, dotado con mejores vistas, infraestructuras y presupuesto que el resto. Un nuevo centro de arte siempre es un regalo». Añade que «su línea de trabajo sigue siendo la misma, al menos en lo que respecta a su programa expositivo: nombres consagrados del mercado del arte internacional junto a referentes históricos nacionales y, por último, creadores vinculados a la propia institución, en el caso de los beneficiarios de su programa de becas, más abierto a nombres emergentes o de media carrera, o de su colección». Mantecón considera, sin embargo, que «le falta implicación con los artistas del entorno más próximo». Reconoce que su arquitectura ha dotado de una nueva fisonomía a la bahía y se ha convertido en un reclamo para muchos visitantes. «Lo que me pregunto es si toda la gente que va allí a hacerse autorretratos se interesa luego por sus exposiciones», añade. Finalmente, echa en falta los ciclos de conferencias con contenidos artísticos de corte teórico que se organizaban en la antigua sede de la Fundación». Y respecto a su ubicación en la zona portuaria, «siempre pensé que se convertiría en un centro de arte ideal para conectarnos con otros contextos, más allá de Europa o Estados Unidos, incorporando propuestas de mayor calado crítico que generen grietas por donde se puedan filtrar imaginarios alternativos, pero eso supone un poco más de riesgo».

El galerista Juan Silió asegura que «el Centro Botín es la primera gran infraestructura de arte contemporáneo que se abre a la ciudad y que ha generado un efecto llamada de mucha gente». Señala que ha cumplido, con creces, las expectativas «con una programación de primer nivel, en muchos casos arriesgada pero que cumple el objetivo de educar a los visitantes y enseñarles las últimas creaciones de los artistas más vanguardistas». En definitiva, «la ciudad ha mejorado» y las galerías locales «han incrementado las visitas de fuera de Santander. El Centro Botín supone un motor, pero debería tener más relación con los creadores locales y programar exposiciones de artistas de Cantabria en verano».

Finalmente, el mundo de la danza está representado por Rebeca García Celdrán. Apuesta por un edificio que ha cambiado la geografía del paseo marítimo y se ha convertido en una visita turística obligada. «Es una oportunidad para Santander y para las artes». Su deseo es que el Centro impulse las artes escénicas con propuestas vanguardistas que inspiren al público y a los artistas locales. Propone crear una Comisión Asesora de Artes Escénicas estable para tender puentes con los centros de danza de Cantabria.

La música envolverá el exterior del edificio de Renzo Piano el domingo al mediodía

No olvida que la danza mantiene «un diálogo abierto y cercano» con el Centro, que «nos ha dado visibilidad». Finalmente, aplaude la iniciativa de las visitas experiencia porque «son un intento de unir la danza con la escultura o la pintura, algo tremendamente positivo porque así brillan más». Y termina señalando que el potencial del Centro Botín de acercar el arte y la cultura a los jóvenes «está aún por explorar».