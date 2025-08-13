Carlos y Javier Bardem, Faro Verde del Festival de Cine de Santander

Los hermanos Carlos y Javier Bardem serán homenajeados con el Faro Verde de la 9ª edición del Festival de Cine de Santander (FCS), que se ... celebra del 12 al 18 de septiembre en la capital cántabra. Este reconocimiento se entrega en cada edición a una entidad o profesional de la industria cinematográfica «en agradecimiento a su labor en la promoción del entorno natural y la protección del medio ambiente y la sostenibilidad». En ediciones anteriores, han recibido este galardón Joaquín Gutiérrez-Acha, José María Morales y organizaciones como Greenpeace, National Geographic España, la corporación RTVE o el canal Odisea.

El Festival de Cine de Santander posee un firme compromiso con la sostenibilidad. El certamen tiene una huella de carbono neutra, ya que compensa sus emisiones de CO2 en el Bosque del Cine, ubicado en Udías-Cantabria. Por todo ello, «dada la especial vinculación de los hermanos Bardem con iniciativas ecológicas, es un honor para el Festival reconocer su labor con la entrega de este galardón».

La gala del Faro Verde tendrá lugar el sábado día 13 en el Centro Botín, en calidad de sede principal del certamen, organizado por el Centro junto a la productora Morena Films. Tras la entrega del premio, tendrá lugar la proyección del documental 'Santuario', dirigido por Álvaro Longoria, protagonizado pora ambos galardonados y producido en colaboración con Greenpeace.

El ganador del Óscar Javier Bardem es el actor español más reconocido internacionalmente y en sus múltiples interpretaciones ha mostrado una una variedad ingente de registros y géneros. Su último estreno en cines ha sido la reciente 'F1: La película', bajo las órdenes del director Joseph Kosinski, junto a Brad Pitt. Denis Villeneuve le dirigió en 'Dune: parte dos', junto a Timothée Chalamet y Zendaya y en la precuela, 'Dune', estrenada en el Festival de Venecia de 2021, con excelentes críticas.

Carlos Bardem, actor y escritor, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y Diplomado en Relaciones Internacionales, publicó su primera novela en 1999, 'Muertes ejemplares', que mereció una Mención especial del jurado en el Premio Nadal. Debuta como actor a las órdenes de Albacete y Menkes en 'Más que amor, frenesí', y poco a poco su carrera cinematográfica va tomando más y más cuerpo, gracias a películas como Perdita Durango, la mexicana 'La zona' o 'Che: Guerrilla', entre otras muchas. En 2011 se consagra entre los grandes secundarios de nuestro cine con una candidatura al Goya como Mejor actor secundario por 'Celda 211'.