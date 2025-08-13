El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Carlos y Javier Bardem. DM

Carlos y Javier Bardem, Faro Verde del Festival de Cine de Santander

Ambos hermanos serán homenajeados el sábado día 13 de septiembre en el Centro Botín

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:32

Los hermanos Carlos y Javier Bardem serán homenajeados con el Faro Verde de la 9ª edición del Festival de Cine de Santander (FCS), que se ... celebra del 12 al 18 de septiembre en la capital cántabra. Este reconocimiento se entrega en cada edición a una entidad o profesional de la industria cinematográfica «en agradecimiento a su labor en la promoción del entorno natural y la protección del medio ambiente y la sostenibilidad». En ediciones anteriores, han recibido este galardón Joaquín Gutiérrez-Acha, José María Morales y organizaciones como Greenpeace, National Geographic España, la corporación RTVE o el canal Odisea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  3. 3

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  6. 6

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña
  7. 7

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  8. 8

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  9. 9

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  10. 10

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Carlos y Javier Bardem, Faro Verde del Festival de Cine de Santander

Carlos y Javier Bardem, Faro Verde del Festival de Cine de Santander