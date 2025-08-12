El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carlos Núñez. J.M.LL.

Carlos Núñez presenta en el Seminario Mayor de Comillas su espectáculo 'Celtic Beethoven'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

El gaitero gallego Carlos Núñez actuará hoy en Comillas, donde presenta el espectáculo 'Celtic Beethoven' dentro de la gira Lugares Máxicos 2025. La cita ... está prevista a las 20.30 horas en la iglesia del Seminario Mayor, en una versión íntima de su proyecto inspirado en las melodías celtas de Beethoven, en el que fusiona la música del compositor alemán con melodías ancestrales de Irlanda, Escocia y Gales. Este innovador programa recupera así el carácter «más tradicional y popular» de las composiciones beethovenianas, conectando con las raíces musicales celtas que inspiraron parte de su obra.

