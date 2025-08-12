Carlos Núñez presenta en el Seminario Mayor de Comillas su espectáculo 'Celtic Beethoven'

El gaitero gallego Carlos Núñez actuará hoy en Comillas, donde presenta el espectáculo 'Celtic Beethoven' dentro de la gira Lugares Máxicos 2025. La cita ... está prevista a las 20.30 horas en la iglesia del Seminario Mayor, en una versión íntima de su proyecto inspirado en las melodías celtas de Beethoven, en el que fusiona la música del compositor alemán con melodías ancestrales de Irlanda, Escocia y Gales. Este innovador programa recupera así el carácter «más tradicional y popular» de las composiciones beethovenianas, conectando con las raíces musicales celtas que inspiraron parte de su obra.

Carlos Núñez estará acompañado por María Sánchez (violín y voz) y Bleuenn Le Friec (arpa), 'Celtic Beethoven' se estrenó recientemente en Francia junto a la Orchestre National de Bretagne y el barítono Bryn Terfel, y fue grabado por el sello Deutsche Grammophon tras su exitoso paso por el Festival de St Denis.

En su apuesta musical Núñez recupera los tempo, ornamentación y espíritu de la música tradicional, «en unos conciertos situados entre el poderío bien conocido de Beethoven y el sorprendente mestizaje cultural ya imaginado por el maestro hace siglos que acerca ambos mundos.

Su interpretación de obras compuestas por el propio Beethoven, en base a melodías ancestrales irlandesas, escocesas y galesas, tiene una raíz fundacional de casi 200 canciones. De hecho el músico de Bonn no compuso tantas obras de ningún otro género.

Son prácticamente desconocidas, pese a que les dedicó mucho esfuerzo, tiempo y entusiasmo en los 15 últimos años de vida. Las escribió en paralelo a la Séptima Sinfonía, con la que comparten muchos elementos, hasta el punto de ser llamada la 'Sinfonía Irlandesa', o la «apoteosis de la danza» como decía Wagner.

El músico gallego regresa a Cantabria donde actuó a principios del presente año en un triple concierto en el Centro Botín. Son ya 30 años girando de forma ininterrumpida por todo el mundo a través de novedades y colaboraciones con artistas como Serrat, Luz Casal, Roger Hodgson, u Omara Portuondo...