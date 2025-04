Carlos Serrano viaja a la Alta Edad Media en su nueva novela 'El mudo y la daga'

'El mudo y la daga', el nuevo libro de la editorial Pàmies, narra la historia de un siglo y de una época, la de ... las invasiones vikingas, que ha escrito Carlos Serrano (Santander, 1995) y que presenta esta tarde, a las 19.00 horas, en la librería Gil. Se trata de su tercera novela, todas ellas de ambientación histórica y editadas por el mismo sello, que transcurre en la Alta Edad Media y en la primera expedición realizada por los vikingos en la península ibérica. «Sucede en el año 844. Los vikingos desembarcan en una gran flota de ochenta barcos. En aquellos momentos España era Al-Ándalus y el Reino de Asturias y estos invasores llegan hasta Galicia buscando Santiago de Compostela, y luego saquean Lisboa y se instalan por dos meses en Sevilla», tal y como explica el autor. Este es el escenario que plantea en este libro y en el que sitúa a los dos protagonistas. Uno de ellos es el Mudo, inspirado en unos personajes históricos en la corte de los emires de Córdoba de procedencia escandinava y que se les llamaba así porque no hablaban árabe. «El libro trata como uno de estos mudos capturado en Dinamarca y que por tanto podía haber estado en esa flota se encuentra como esclavo en la corte de Abderramán II lo que hace lidiar con sus pasado, con su presente llegando a ser la llave para expulsar a los normandos», señala el autor del libro. La otra protagonista es Ladaga, una guerrera vikinga que llega en esa expedición y que sueña con alcanzar un lugar donde olvidar el frío del Norte.

La vocación de Carlos Serrano, que trabaja como profesor en el Colegio Antonio Robinet de Vioño y escribe en la revista de viajes Traveler, por la Historia viene de lejos. «Siempre me ha gustado mucho, incluso antes de hacer la carrera, por todo lo que nos explica y porque aún tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Es una fuente inagotable para la literatura» y si a esto se le suma que desde pequeño ha sido un gran lector, su mejor forma de vivir la ficción es, precisamente, por medio de la novela histórica, un género que conlleva un gran trabajo de documentación si bien, en este caso, ha encontrado muchas más fuentes que en sus anteriores novelas: 'Mundus novus' (2022) y 'El camino enterrado' (2023). «El tema de los vikingos ha sido muy tratado tanto en la universidad como en otros ámbitos. Actualmente se están publicando nuevos hallazgos y sobre todo de esta primera expedición. Además, aparte de monografía histórica, tenemos fuentes primarias que son las que dejaron los propios cronistas cristianos y musulmanes», indica Serrano.

Como historiador no se resiste a ser muy conciso y preciso con los acontecimientos que sucedieron en la época en la que sitúa sus libros, algo que choca con el novelista que también es y dejar rienda suelta a su imaginación, así que para aliviar esta contradición reconoce que prefiere ambientar sus libros en la Alta Edad Media. «Es un periodo, en el que conocemos los datos. Lo que sucedió, pero no sabemos tanto acerca de sus protagonistas como en otras épocas». Pone un ejemplo. «Si yo quiero escribir una novela con Isabel La Católica, su vida está tan bien documentada que me obligaría a caminar siempre sobre los registros históricos de lo que hizo y de lo que pensó en cierto momento; de cuáles eran sus aliados, etc. Lo bueno de la Alta Edad Media para la literatura es que deja muchos espacios en blanco a la invención, sin dejar de tener una gran base de hechos históricos».

Pero él desearía que el apellido de novela histórica no se categorizara tanto y preferiría prescindir de esa etiqueta en sus escritos. «En realidad mis tres novelas comparten lo mismo. Son personajes ficcionados a los que les ocurren cosas en un marco histórico determinado, pero los personajes verdaderamente históricos, los que existieron de verdad, no tienen tanto peso, ni son los protagonistas. Los míos podrían aparecer en cualquier novela de cualquier género porque intentan resolver problemas que también se plantean en el presente y es que al final, aunque las personas no somos las mismas en una época que en otra, las inquietudes son parecidas. Más o menos nos preocupan las mismas cosas: vivir en paz, disfrutar con nuestras familias y tener salud que es lo mejor para los nuestros».