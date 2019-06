El Centro Botín desnuda la obra de Calder a través de historias apasionantes y poco conocidas Alexander Calder. 'Untitled' (maquette for 1939 New York World's Fair), 1938. / calder foundation Comisariada por Ulrich Obrist y diseñada por Renzo Piano, la muestra que preside la temporada de verano abarca desde los grandes encargos públicos a sus innovadoras propuestas GUILLERMO BALBONA Santander Jueves, 27 junio 2019, 08:13

«Unos caminos no recorridos que conducen a un filón de ideas artísticas: proyectos olvidados, proyectos directa o indirectamente censurados, proyectos incomprendidos, proyectos oprimidos, proyectos perdidos, proyectos irrealizables... Aunque ya no es posible preguntar a Calder sobre ello, pensé que podría ser interesante aplicar la metodología de lo irrealizado a la historia del arte. Esta exposición del Centro Botín nos brinda la fascinante oportunidad de hacerlo por primera vez». Quien habla es Hans Ulrich Obrist, director artístico de las Serpentine Galleries de Londres, comisario de la muestra 'Calder Stories', a la hora de definir la identidad de una propuesta singular sobre uno de los artistas fundamentales del siglo XX, Alexander Calder.

La exposición, que se inaugura mañana y se abre al público el sábado, es una de las producciones más importantes de cuantas ha afrontado la fundación santanderina a lo largo de su historia expositiva. La muestra inédita cubre cinco décadas de la trayectoria artística de Calder. La cita expositiva cuenta con la colaboración de Viesgo. Organizada en colaboración con la Calder Foundation de Nueva York, Renzo Piano, arquitecto ganador del Premio Pritzker y autor del diseño arquitectónico del Centro Botín, ha realizado el diseño expositivo.

Hans Ulrich Obrist y Alexander Rower, nieto del artista, presentarán esta manifestación artística de un creador clave que podrá visitarse hasta bien entrado el otoño.

Algunas de las obras más conocidas de Calder fueron fruto de colaboraciones con importantes arquitectos, coreógrafos y compositores de su tiempo, unas historias que hasta la fecha no han sido prácticamente estudiadas. Se trata de proyectos que en su mayoría vieron la luz, aunque en ocasiones no llegaron a materializarse. 'Calder Stories' se embarca en una exploración de lo que Calder dejó tras de sí, añadiendo nuevos matices y complejidades al conocimiento del artista, considerado un pilar fundamental del arte del siglo XX. La actuación de Rower y de sus colaboradores ha permitido durante años ir desvelando la verdadera dimensión del artista. Entre los proyectos nunca realizados se cuentan una serie de seis maquetas creadas por Calder en 1939 para acompañar la propuesta de Percival Goodman para la construcción de la Smithsonian Gallery of Art, en Washington D.C. También un conjunto de casi dos docenas de bronces de 1944, y en el ámbito de las artes escénicas, también se presentan varios bocetos realizados entre los años treinta y cuarenta detallando unas complejas coreografías abstractas, así como propuestas para lo que Calder denominó 'objetos-ballet', incluyendo escenografías para la propuesta de un ballet con música por Harrison Kerr. La exposición incluye animaciones digitales de algunas de esas composiciones, creadas expresamente para la ocasión.