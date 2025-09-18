El Centro Botín despedirá en octubre Enredos II y acogerá Cooking Sections

El inicio de 'Cooking Sections: Las olas perdidas', primera instalación en España del colectivo londinense formado por Daniel Fernández Pascual y Alon Schwabe, llega al ... Centro Botín en octubre. Una invitación a reflexionar sobre ecología, paisaje y memoria a través de música y coreografía. Hoy salen a la venta las entradas para las actividades del próximo mes de octubre. El día 19 cerrará sus puertas al público la exposición Enredos II: Nuno da Luz, que se despedirá con una última improvisación en la obra Collected Airs, interpretada por la artista portuguesa Margarida Garcia al contrabajo. El mes arrancará además con la formación del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, que ofrece cursos para adultos y niños en los que el arte se convierte en una herramienta para potenciar la creatividad.

A ello se suma la llegada de Ákri, un espectáculo de circo contemporáneo del acróbata Manel Rosés que, con una escalera de 22 peldaños como protagonista, propone «un viaje poético y arriesgado». La DJ e investigadora de sonidos Inés Cancio Pastor conducirá una nueva sesión de 'Observar con los oídos' el sábado 4'. Y el 9 tendrá lugar el taller 'Relatos sonoros en la exposición Enredos II' permitirá a los participantes crear ficciones sonoras a partir de las obras de Nuno da Luz. Dirigida por la multiinstrumentalista y pedagoga musical Marie-Claude Perreault, la actividad invita a explorar e inventar historias que se grabarán en audio a partir de los sonidos creados por el artista Nuno da Luz. El día 21 será el turno de la conferencia-representación 'Catalina Bárcena: su legado', una actividad que combina investigación, dramatización y memoria histórica. Esta propuesta será impartida por Román Calleja, director de escena, actor y dramaturgo.

La programación musical combina juventud y trayectoria internacional. Por un lado, el Dúo Dagda (Antón Seijas, clarinete, y Cristina Bernal, piano), ganador del Concurso de Cámara de Arnuero 2024, interpretará un recital con un repertorio que recorre a Brotons, Brahms, Poulenc y Rosenblatt . Por otro, el ciclo 'Música abierta' vuelve con Peter Beets Trio, referente internacional del jazz que ha compartido escenario con Chick Corea, Wynton Marsalis o Toots Thielemans. El mes concluirá con el taller de cine para público infantil 'Del miedo al humor', que se celebrará del 27 al 31 bajo la dirección de la cineasta santanderina Carolina Zorrilla. En colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, el Centro Botín proyectará 'Descalzos por el parque' de Gene Saks el lunes 6 dentro del IV Festival Arquicines y la VI Semana de Arquitectura. Esta comedia romántica protagonizada por Jane Fonda y Robert Redford se enmarca en el ciclo Arquitectura del (des)amor, que analiza cómo los espacios influyen en nuestras emociones y relaciones.