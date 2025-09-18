El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Circo contemporáneo con Ákri. C. B.

El Centro Botín despedirá en octubre Enredos II y acogerá Cooking Sections

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:32

El inicio de 'Cooking Sections: Las olas perdidas', primera instalación en España del colectivo londinense formado por Daniel Fernández Pascual y Alon Schwabe, llega al ... Centro Botín en octubre. Una invitación a reflexionar sobre ecología, paisaje y memoria a través de música y coreografía. Hoy salen a la venta las entradas para las actividades del próximo mes de octubre. El día 19 cerrará sus puertas al público la exposición Enredos II: Nuno da Luz, que se despedirá con una última improvisación en la obra Collected Airs, interpretada por la artista portuguesa Margarida Garcia al contrabajo. El mes arrancará además con la formación del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, que ofrece cursos para adultos y niños en los que el arte se convierte en una herramienta para potenciar la creatividad.

