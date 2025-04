El Centro Botín evoca a Wes Montgomery con un homenaje en clave de jazz

En la recta final de la programación de abril en el Centro Botín, con la muestra de Maruja Mallo como estrella, regresa el jazz ... a la agenda con un homenaje a uno de los guitarristas más influyentes del siglo XX: Wes Montgomery. El próximo sábado, día 26, se celebrará un concierto íntimo protagonizado por tres celebrados intérpretes: Phil Wilkinson (órgano Hammond), Fernando Marco (guitarra) y Mourad Benhammou (batería). Montgomery, uno de los guitarristas más influyentes del siglo XX, revolucionó el jazz con su estilo único y sus grabaciones en formato trío, convirtiéndose en una referencia imprescindible para distintas generaciones de músicos.

El Centro Botín organiza un nuevo concierto del ciclo 'Música abierta', un recital que realizará una evocación de Wes Montgomery. Considerado un innovador en la historia del jazz, revolucionó la técnica guitarrística con su particular forma de tocar utilizando el pulgar en lugar de la púa y sus improvisaciones basadas en acordes. Aunque comenzó grabando junto a sus hermanos, alcanzó el reconocimiento internacional gracias a sus trabajos para Riverside Records, muchos de ellos con una formación basada en guitarra, órgano Hammond y batería, un trío que ha trascendido a otras generaciones de músicos.

El concierto de este sábado en el centro de arte de la Fundación Botín revivirá ese sonido característico a través de un repertorio con algunos de los temas más célebres del guitarrista estadounidense.

En esta ocasión, el recital lo impartirán: Phil Wilkinson -virtuoso del órgano Hammond- que ha colaborado con leyendas como Larry Coryell, Alvin Queen o Ulf Wakenius, y es reconocido por su capacidad para crear atmósferas potentes elegantes. Fernando Marco, guitarrista castellonense, que publicó en 2019 el disco 'Four and Six' como tributo a Montgomery y, además, fue discípulo del guitarrista estadounidense Joe Pass, lo que le ha permitido compartir escenario con figuras de la talla de Tete Montoliu o Charles McPherson.

Y, por último, el percusionista francés Mourad Benhammou, de formación autodidacta, considerado unánimemente como uno de los mejores bateristas de jazz europeos; ha trabajado, entre muchos otros, con James Spaulding, Ricky Ford, David Murray o Philip Catherine.

Por todo ello, este concierto en el Centro Botín se postula como una velada destinada a centrarse en la riqueza del jazz más puro y rendir tributo a un icono musical que marcó un antes y un después en la historia de la guitarra.

Wes Montgomery es una referencia para todos los guitarristas de jazz en la medida que se presenta en la historia como un revolucionario para la guitarra de jazz y hard bop.

Además, otorgó a la guitarra otra dimensión y empezó a tocar solo, lo que no se había visto hasta entonces al considerarse un instrumento de acompañamiento, rítmico. Fue referencia para guitarristas como Pat Martino, George Benson, incluso Pat Metheny.

Día Internacional del Jazz

El Trío de Francesca Tandoi, piano y voz, y el saxofonista Jesse Davis protagonizarán la próxima cita con el jazz el próximo día 30 en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. Una formación que se completa con la presencia de Stéfano Senni, contrabajo, y Giovanni Campanella, batería.

Un recital por el 'Día Internacional del Jazz', que se conmemora cada 30 de abril, con los músicos Francesca Tandoi, pianista y una de las voces con mayor proyección internacional dentro de la escena jazzística, y Jesse Davis, el saxofonista estadounidense que la crítica considera como el sucesor de Charlie Parker, aunque él dice que «solo es un discípulo».

El músico de Nueva Orleans forma parte de la generación de artistas iniciada por la familia Marsalis y otros músicos de la gran ciudad del sur de Estados Unidos. No en vano se formó, entre otros, con el propio Ellis Marsalis. El saxofonista participó en el filme 'Kansas City' del cineasta Robert Alman. Su música ha sido descrita como 'neo-bop'. Exhibe una técnica impecable, un sonido amplio y una natural afinidad por el blues en todas sus interpretaciones.