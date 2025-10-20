Tan cerca acoge seis propuestas de agentes culturales de Santander, Bilbao y Logroño

Seis propuestas diseñadas por una veintena de agentes culturales de Santander, Bilbao y Logroño configuran el programa de ayudas Tan Cerca. Profesionales y asociaciones ... de las tres ciudades abordarán actividades en las tres ciudades de aquí a diciembre. A la convocatoria, promovida por el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC) y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, se presentaron diez iniciativas. El jurado seleccionó seis, dos de las cuales ya han sido reconocidas en anteriores ediciones y cuatro se incorporan por primera vez. «La calidad, el interés, la viabilidad, la generación de redes de trabajo entre profesionales de las tres urbes y el impacto en la ciudadanía» han sido algunos de los criterios que la comisión de valoración, integrada por representantes de las tres ciudades, ha tenido en cuenta y ha valorado en una reunión celebrada hace unos días. El propósito de Tan Cerca continúa siendo «favorecer y dinamizar la colaboración cultural entre Santander, Bilbao y Logroño ofreciendo al sector cultural y creativo la posibilidad de ejecutar sus propios proyectos de manera conjunta». Este año, abordan disciplinas como la danza, la música, la arquitectura, el circo social, el cine y el arte digital. El programa cuenta con un total de 90.000 euros aportados a partes iguales por las tres instituciones y repartidos entre los seis elegidos, cuyo presupuesto será de 15.000 euros para cada uno.

'La Reunión en Danza-X Edición Especial' de (Movimiento en Red), La Fundición de Bilbao y la asociación teatral On&Off es uno de los proyectos. RED celebrará su décima edición reuniendo a creadoras emergentes de danza contemporánea de Cantabria, Euskadi y La Rioja.

'Orbitan 3', de la sala Niágara, la asociación cultural de Bilbao Rabba Rabba HEY! y Stereo Rock And Roll Bar de Logroño propone una gira que conectará a tres bandas locales emergentes -una por cada ciudad participante- junto con un DJ residente ofreciendo conciertos en las tres urbes.

'Ni tan lejos, ni tan cerca' es un tríptico sonoro sobre arquitectura, urbanismo y ciudad de la asociación cultural La Vorágine Crítica ), Urbanbat. Oficina de innovación urbana de Bilbao y la asociación de Logroño Taller enBlanco. Una serie de tres podcasts en vivo que explorarán «cómo se configuran las ciudades intermedias a través de debates sobre urbanismo, vivienda, movilidad, cultura o transición ecológica».

'Aquí cabemos todxs. Laboratorios de soledad, inclusión y accesibilidad' a través del Teatro y el Circo Social, de Café de las Artes, Zirkozaurre de Bilbao y la asociación cultural La Carcoma Durmiente de Logroño. Esta iniciativa trabaja con colectivos vulnerables en torno a la soledad no deseada, la inclusión y la accesibilidad cultural.

' Cinecercano', de la productora Sincio de pelis (Santander,) Media Attack (Bilbao) y Los trabajos y las noches, (Festival de cine y procesos artísticos de Logroño) propone «recuperar la experiencia colectiva del cine mediante proyecciones en espacios privados y cercanos y crear comunidad en torno al cine». La iniciativa combina lo presencial y lo digital.

Finalmente, 'Bideotikan SBL', de la galería santanderina Mecha, la asociación de Bilbao Develop y La Lonja 39/41 de Logroño se refleja en un Festival de arte digital que en 2025 celebra su quinta edición en Bilbao y amplía a Santander y Logroño «convirtiendo pantallas urbanas y espacios expositivos en escenarios para obras innovadoras de artistas nacionales e internacionales».