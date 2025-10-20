El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-67 por dos accidentes a la altura de Mogro y Polanco
Logo Patrocinio
RED (Mailalen Villalonga), uno de los proyectos seleccionados. Jabata Films

Tan cerca acoge seis propuestas de agentes culturales de Santander, Bilbao y Logroño

La convocatoria reconoce de nuevo a La Reunión en Danza y al festival musical Orbitan y valora nuevas iniciativas de arquitectura, circo social, cine y arte digital

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Seis propuestas diseñadas por una veintena de agentes culturales de Santander, Bilbao y Logroño configuran el programa de ayudas Tan Cerca. Profesionales y asociaciones ... de las tres ciudades abordarán actividades en las tres ciudades de aquí a diciembre. A la convocatoria, promovida por el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC) y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, se presentaron diez iniciativas. El jurado seleccionó seis, dos de las cuales ya han sido reconocidas en anteriores ediciones y cuatro se incorporan por primera vez. «La calidad, el interés, la viabilidad, la generación de redes de trabajo entre profesionales de las tres urbes y el impacto en la ciudadanía» han sido algunos de los criterios que la comisión de valoración, integrada por representantes de las tres ciudades, ha tenido en cuenta y ha valorado en una reunión celebrada hace unos días. El propósito de Tan Cerca continúa siendo «favorecer y dinamizar la colaboración cultural entre Santander, Bilbao y Logroño ofreciendo al sector cultural y creativo la posibilidad de ejecutar sus propios proyectos de manera conjunta». Este año, abordan disciplinas como la danza, la música, la arquitectura, el circo social, el cine y el arte digital. El programa cuenta con un total de 90.000 euros aportados a partes iguales por las tres instituciones y repartidos entre los seis elegidos, cuyo presupuesto será de 15.000 euros para cada uno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    La Cuadrona espera su transformación
  4. 4

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  5. 5

    El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal
  6. 6

    Ojos de salmón con queso crema
  7. 7

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  8. 8 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  9. 9

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  10. 10

    «El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tan cerca acoge seis propuestas de agentes culturales de Santander, Bilbao y Logroño

Tan cerca acoge seis propuestas de agentes culturales de Santander, Bilbao y Logroño