«Soy un charlatán, un narrador al que le sigue apasionando escribir» Pombo protagonizó ayer tarde en Laredo la penúltima conferencia de los Cursos de la UC. / Roberto Ruiz Álvaro Pombo aseguró ayer en Laredo, en el marco de los cursos de la UC, que sigue teniendo vocación de contar historias pese a que ya «estoy en las últimas» ROSA RUIZ Laredo Jueves, 23 agosto 2018, 11:45

«Estoy más guapo y más ágil que nunca», aseguraba ayer Álvaro Pombo (Santander, 1939». «Y eso es porque estoy en las últimas». El escritor y académico fue el ponente de la penúltima conferencia programada dentro de las actividades culturales de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en su sede de Laredo. Una charla que el autor de 'El cielo raso' o ' El metro de platino iridiado' decidió titular: 'En las últimas. Ante mi obra literaria' porque, según insistió, «con 75 años ya me queda muy poca vida y no sé lo que me va a cundir» y, porque además, «también estoy en las últimas económicamente. No tengo ni un duro. Me va a llegar la última peseta para pagar la incineración».

¿Y sí le queda tan poco tiempo en este mundo cómo es que se ve tan ágil y tan guapo? «Porque lo más interesante de la vida son los extremos. Y yo ahora estoy en el final que es cuando se esprinta y por lo tanto cuando se da lo mejor de uno mismo».

Así es como el escritor, que entre otros premios posee el Nadal, Herralde, Planeta y el Nacional de Narrativa comenzó su intervención ante un público entregado que guardó fila desde casi una hora antes del inicio de la conferencia y que le recibió en la sala del cine del Centro Cultural Doctor Velasco con un fuerte aplauso. La charla, en realidad fue un diálogo con Mario Crespo, profesor asociado de la UC y amigo del autor en la fueron repasando su trayectoria desde sus primeros libros de poesía. Sus años bilbaínos, el discurso que leyó cuando ingresó en la Real Academia Española, lo que significó para él 'El héroe de las mansardas de Mansard' y otras curiosidades como que su novela 'Aparición del eterno femenino' se tenía que haber llamado 'Don Rodolfo y el Vencejo', pero que la editorial Herralde no le dio el visto bueno porque ya había otro cuento con el mismo título.

«Los autores ganábamos más con la peseta que con el euro. Ahora no se puede vivir de escribir» Sobre la profesión

Roberto Ruiz

Minutos antes de empezar la conferencia se le pide que haga un balance de esta larga trayectoria. «Lo que ha pasado ya ha pasado. Esta hecho y lo acepto bien. Algunas cosas igual las haría ahora de otra manera, pero ni lo pienso», respondió. ¿Y sigue teniendo las mismas ganas de escribir? «Sigo teniendo ganas de escribir, pero me apasiona mucho más escribir que la literatura. Dirás que cómo se come eso, pues porque me gusta la acción de escribir y por tanto me siento un narrador. Tengo una vocación de narrador muy parecida a la que tiene un periodista. También soy un charlatán. Un charlatán narrador como muchos periodistas», bromeó.

Insistió en que su situación económica no es nada boyante. «¿Nunca habéis oído eso de estar a la 'última pregunta'. Es una expresión que me encanta y que se utiliza cuando se está en las postrimerías de la vida cómo yo y también al borde de la ruina económica». Y es que, a pesar de haber vendido miles de ejemplares de sus obras y ganado cuantiosos premios, como el Planeta, afirmó que «vendiendo libros no se gana dinero. Se tiene un discreto pasar. Nada más y encima cada vez hago menos bolos. Gané dinero con el Planeta y también en los inicios de mi carrera. Yo creo que los escritores ganábamos más dinero con la peseta. El euro no nos permite vivir sólo de escribir hay que buscarse otro empleo. Con Franco escribíamos mejor», espetó entre carcajadas.

Acaba de publicar un libro editado por Tantín, 'Atropos' y próximamente publicará una nueva novela. «Se llama 'Retrato del vizconde en invierno' y la he escrito en cinco meses. Es un libro de 300 páginas que espero que se acoja bien. Y va de lo que dice el título, un retrato algo singular del vizconde de La Granja que en su día fue un destacado intelectual».

«Hay que escribirla de reojo porque te elude. No te puedes poner demasiado a ella» sobre la poesía

También sigue escribiendo poesía. «Nunca he dejado de hacerlo», según confesó. «Fray Luis de León decía que escribía como si los poemas se le cayeran de las manos y es que la poesía hay que escribirla de reojo porque te elude. No te puedes poner demasiado a ello». Aunque, en su opinión la poesía no es el género más puro de la literatura. «No creo mucho en la pureza y menos hoy en día que tenemos muy metido en la cabeza la mezcla de géneros. James Joyce era un gran escritor que escribía una prosa magnífica y eso se debía a que era un gran poeta. Como Borges».

Álvaro Pombo ha permanecido las dos últimas semanas en Santander, su ciudad, en la que hacía muchos años que no estaba tantos días seguidos. «Me lo he pasado muy bien y la he encontrado muy bonita con el Centro Botín y las obras nuevas. Santander siempre fue muy bonita y en contra de lo que piensa mucha gente ni es ni ha sido nunca una ciudad rancia. Siempre ha estado llena de vida», concluyó.