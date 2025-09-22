El Ciclo de Música Antigua, que se reanuda el viernes, incorpora un programa de charlas

Una de las propuestas musicales marcada por su excelencia y la calidad de los intérpretes, con programación estable, es la que propicia la asociación ... Música Antigua de Santander (MAS+). En la decimotercera edición de su Ciclo de Música Antigua, uno de los proyectos reconocidos en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, suma a sus habituales conciertos en la reanudación de la temporada, un programa de charlas gratuito «para conectar con el público y facilitar a los asistentes la oportunidad de disfrutar de una experiencia lúdica y enriquecedora».

Organizado por el citado colectivo, desde esta próxima semana a diciembre, cuatro conciertos se sucederán en las instalaciones de la sede de la Fundación Caja Cantabria para los que es necesario adquirir entrada en unientradas.es. Además, por primera vez, se complementará con una conferencia el día previo a cada uno de los recitales programados. Todos los conciertos y conferencias comenzarán a las 19.30 horas.

«Hemos creado Los preludios de Mas+, una serie de charlas de carácter distendido en las que los ponentes abordarán los contenidos del concierto proporcionando al oyente una experiencia lúdica que se enriquece con la presencia de los artistas invitados», explicó el músico Paulino García, presidente de la asociación. Además, recuerda que el objetivo de este proyecto «continúa siendo reivindicar la música histórica, principalmente la del periodo renacentista y barroco de la mano de artistas de reconocido prestigio que emplean instrumentos originales como pueden ser la viola de gamba, el clavicémbalo y el laúd barroco». Y señala que no existe ningún otro ciclo o festival en nuestro entorno que, de forma consciente y exclusiva, se base en la recreación de la música histórica y acerque estos periodos musicales al público que, sin duda, «constituyeron un soporte fundamental para la música occidental». El ciclo, que apuesta por la calidad en la elección de intérpretes y repertorios, ya ha celebrado algunas de las actividades y de aquí a finales de año continuará con nuevas propuestas.

Paulino García

El próximo viernes, día 26, en Casyc UP se desarrollará una de las conferencias programadas dentro de 'Los Preludios de Mas+'. Bajo el epígrafe 'Al encuentro de L'Affetto Umano' la charla que ofrecerá Paulino García se centra en este dúo especializado en cantatas y música vocal de cámara de los siglos XVII y XVIII que protagonizará el concierto del día posterior, el sábado 27. El recital 'Sospir Miei' aborda la figura de Alessandro Scarlatti, un compositor esencial del barroco de cuya muerte se cumplen trescientos años. Este prestigioso dúo está formado por la soprano Belén Vaquero y Ramón Pérez-Sindín Blanco, clavicémbalo.

La programación proseguirá el viernes 17 de octubre, también en Casyc UP con una nueva cita de Los Preludios dirigida por el italiano Sergio Barcellona, musicólogo, doctor en Historia Moderna y profesor en Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco. Titulada 'Un instrumento muy francés', la charla será la antesala del concierto '7 Movements' que se celebrará el sábado 18 y que ofrecerá Johanna Rose, violagambista alemana afincada en Sevilla. Rose interpretará, entre otras piezas, dos de las seis suites que Johann Sebastian Bach escribió para el violonchelo bajo el modelo de la suite francesa.

El dúo L'Affetto Umano, formado por la soprano Belén Vaquero y Ramón Pérez-Sindín Blanco, clavicémbalo, abre con su recital 'Sospir Miei' estas dobles citas musicales

Ya en noviembre el viernes 14 en Casyc UP Jesús Cereceda conversará sobre 'El violonchelo... y más', la conferencia que precede al concierto protagonizado por Bruco Cocset, reconocido violonchelista francés, junto a la formación santanderina Mas+Ensemble. En el programa interpretarán conciertos de Vivaldi, Boccherini y Karl Phillipe Emmanuel Bach.

En diciembre el ciclo concluirá el viernes 12 de con el último preludio que dirigirá el músico e investigador Giuseppe Fiorentino: 'Obstinato, el arte de glosar'. Será la víspera del concierto 'Once upon a ground' protagonizado por el grupo Basso Nova y dirigido por Ismael Campanero, violone , un instrumento histórico de la familia de la viola da gamba, de registro similar al del contrabajo, cuyo empleo fue decayendo a lo largo del siglo XVIII.