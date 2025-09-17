El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El actor argentino Nahuel Pérez Biscayart galardonado con el Faro Dos Orillas del Festival de Cine de Santander. Javier Cotera

Nahuel Pérez Biscayart

Actor
«El cine es el espacio donde confluyen los elementos que dan lugar a la magia»

El intérprete argentino, protagonista de 'El jockey', suma a su lista de galardones el Faro Dos Orillas del Festival de Cine de Santander

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

«Sabía que iba a vivir algo extraordinario», dice desde su inmensa mirada azul el personaje de Nahuel Pérez Biscayart (Argentina, 1986) en 'No hay ... amor perdido'. Y en su vida como intérprete, así ha sido. Medio centenar de trabajos en cine, televisión y teatro. Premio César o Premio EFA, con una ristra de nominaciones, suma ahora el Premio Faro Dos Orillas del Festival de Cine de Santander.

