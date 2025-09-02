Absurdo perverso

Guillermo Balbona Santander Martes, 2 de septiembre 2025, 10:07 Comenta Compartir

Si el espectador se somete a una encuesta para decidir qué serie puede ser exponencial, representativa y casi molde-tipo de las ficciones de plataforma, el abanico de su posible elección resulta abrumador. Pero 'Rehén' (Hostage) perfectamente podría ser un ejemplo inmaculado: una trama bien armada; factores entregados a una caligrafía visual sin rizo ni renglones torcidos; un reparto equilibrado y el suficiente ritmo y capacidad de síntesis como para que la distracción y el entretenimiento cubran posibles agujeros negros y previsibles fragilidades.

Valoración Datos Año 2025

País Reino Unido

Dirección Matt Charman (Creador), Isabelle Sieb, Amy Neil

Guion Matt Charman

Repato Suranne Jones, Julie Delpy, Corey Mylchreest, Ashley Thomas

Género Comedia

Trama política, a veces disparatada, pero curiosamente muy cerca de los entramados populistas, conspiraciones y enredos ligados a las redes sociales que acontecen cada día, 'Rehén' es una efervescente e histérica doble historia que en ocasiones discurre en paralelo y en otras confluye entre azares, giros e intensos pasajes zarandeados hasta lo increíble. Paradójicamente, tras esta telaraña hay un territorio de arenas movedizas muy reconocible que nos pone ante el espejo, exagerado, sí, sin caricatura, pero identificado por su mezcla de reflexión y gancho comercial.

Parte del milagro, que evita que el armazón se diluya, radica en la presencia como creador y artífice de Matt Charman, guionista por ejemplo de 'El puente de los espías' de Steven Spielberg. La miniserie (es un acierto el formato en cinco episodios espídicos y muy tensos) ni se estira ni suma para crecer artificialmente. Las dos líneas de conciencia y acción están propiciadas por los encuentros y desencuentros entre la primera ministra británica y la presidenta de Francia, encarnadas por Jones y Delpy, respectivamente, ambas perfectas. A partir de ahí, un pulso tenso construido sobre una sucesión de situaciones límites, montajes paralelos y, como mejor baza, una mezcla continua de escenarios familiares, íntimos y ciudadanos, de cámara privada y de Estado, de filtraciones y muerte en directo. Turbulencias personales, políticas y sociales intercambian golpes durante cinco horas a modo de thriller de best seller, aunque bien rezumado de simbolismo sobre la Europa del presente. 'Rehén' no es 'Borgen'. Carece de finura. A cambio, ofrece un retrato contundente de una sociedad crispada entre juicios paralelos y bulos. Todo es deliciosamente absurdo pero quizás por ello con aire de verosimilitud perversa.