Abuela coraje y menos

Guillermo Balbona Santander Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:05

Todo lo que tiene de sencilla (también de acomodada) lo tiene de eficaz. Hay buena factura, un reparto equilibrado, claridad de ideas y un sólido armazón pese a los lugares comunes y un final forzado. La duda es si la miniserie, muy mini, pierde o gana con su metraje (tres episodios que a muchas series de plataforma, con el piloto automático puesto, les hubiera favorecido). La incógnita que queda en el aire es saber si 'Dos tumbas' hubiese potenciado su materia prima, pese a no ser nada original, con algún episodio más o incluso, dándole la vuelta si hubiera gozado de un tempo más cercano e intenso en formato de largometraje.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección Agustín Martínez (Creador), Kike Maíllo

Guion Santos Mercero, Jorge Díaz, Agustín Martínez

Reparto Kiti Mánver, Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian, Salva Reina

Género Drama

Lo que hay es un relato de desaparecidas que trata de conjugar el thriller, lo dramático y cierto retrato de paisaje de comunidad basado en lo oculto, la desconfianza, la hipocresía y el juego de las apariencias. Fruto o no de las necesidades de ritmo y rima desiguales, la ficción se muestra acelerada y pausada con un sentido más caprichoso que intencionado. En la concepción y en la dirección de 'Dos tumbas', los nombres de Agustín Martínez y Kike Maíllo permiten asegurar solvencia a la hora de poner las cartas boca arriba.

No caben adornos ni dar gato por liebre. Pero la zona de confort de la miniserie es demasiado amplia y prima lo previsible, la ausencia de vehemencia y energía al casar misterio, venganza y esa atmósfera casi atávica que se insinúa entre los pliegues cuando se habla del pasado. A veces surgen conflictos paralelos o entrecruzados que asoman, se abandonan o se resuelven con contundencia sin justificación, como distracciones huérfanas del enredo que vertebra la historia. 'Dos tumbas' es más aparente que lograda, discurre en terreno muy trillado y hay personajes y situaciones que hubiesen merecido ser más sugerentes y menos explícitas. Elude el morbo pero se aferra al estereotipo con escaso riesgo. Además chirrían muchos planteamientos y hechos no tanto en sí mismos como por la facilidad que encuentran las criaturas para su realización. Por contra – y eso si hubiera necesitado más tiempo– destacan los perfiles familiares entre lo epatante y lo sugerente. Pero cuando todo parece desmoronarse, el melodrama se impone gracias a la presencia de Kiti Mánver, hacedora y acaparadora, al encarnar a una abuela coraje que transparenta mucha vida.