Abuela coraje y menos

Todo lo que tiene de sencilla (también de acomodada) lo tiene de eficaz. Hay buena factura, un reparto equilibrado, claridad de ideas y un sólido armazón pese a los lugares comunes y un final forzado. La duda es si la miniserie, muy mini, pierde o gana con su metraje (tres episodios que a muchas series de plataforma, con el piloto automático puesto, les hubiera favorecido). La incógnita que queda en el aire es saber si 'Dos tumbas' hubiese potenciado su materia prima, pese a no ser nada original, con algún episodio más o incluso, dándole la vuelta si hubiera gozado de un tempo más cercano e intenso en formato de largometraje.
Lo que hay es un relato de desaparecidas que trata de conjugar el thriller, lo dramático y cierto retrato de paisaje de comunidad basado en lo oculto, la desconfianza, la hipocresía y el juego de las apariencias. Fruto o no de las necesidades de ritmo y rima desiguales, la ficción se muestra acelerada y pausada con un sentido más caprichoso que intencionado. En la concepción y en la dirección de 'Dos tumbas', los nombres de Agustín Martínez y Kike Maíllo permiten asegurar solvencia a la hora de poner las cartas boca arriba.
No caben adornos ni dar gato por liebre. Pero la zona de confort de la miniserie es demasiado amplia y prima lo previsible, la ausencia de vehemencia y energía al casar misterio, venganza y esa atmósfera casi atávica que se insinúa entre los pliegues cuando se habla del pasado. A veces surgen conflictos paralelos o entrecruzados que asoman, se abandonan o se resuelven con contundencia sin justificación, como distracciones huérfanas del enredo que vertebra la historia. 'Dos tumbas' es más aparente que lograda, discurre en terreno muy trillado y hay personajes y situaciones que hubiesen merecido ser más sugerentes y menos explícitas. Elude el morbo pero se aferra al estereotipo con escaso riesgo. Además chirrían muchos planteamientos y hechos no tanto en sí mismos como por la facilidad que encuentran las criaturas para su realización. Por contra – y eso si hubiera necesitado más tiempo– destacan los perfiles familiares entre lo epatante y lo sugerente. Pero cuando todo parece desmoronarse, el melodrama se impone gracias a la presencia de Kiti Mánver, hacedora y acaparadora, al encarnar a una abuela coraje que transparenta mucha vida.
