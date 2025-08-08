Afectos sin efectos

La idea es tan sencilla como falta de originalidad. Las relaciones entre generaciones y especialmente los vínculos paterno o materno filiales –mucho más recurrente en ... el primer caso, quizás por las crisis solapadas en lo íntimo y en lo social que vive la identidad y la revisión del papel del hombre contemporáneo– han sido un caudaloso material para tramas afectivas y dramas de esta década. 'Baja de paternidad' es un retrato de hija con padre ausente en un intento de cubrir las elipsis sentimentales y la crónica vital adolescente de un relato que busca suplir los vacíos del pasado.

Valoración Datos Año 2025

País Italia

Dirección y guion Alissa Jung

Reparto Luca Marinelli,Juli Grabenhenrich, Arturo Gabbriellini, Joy Falletti Cardillo

Género Drama

Lo importante es que estamos ante una ópera prima, entre delicada y directa, con un ritmo a contracorriente. No hay prisa ni ruido. Y es en esa pausa, en su lenguaje directo donde su historia de siempre adquiere otra categoría y deja que la emotividad sea un factor narrativo clave, sin empalagar ni maquillar. Esa sinceridad que exuda el tono y el lenguaje visual encuentran su complicidad en el trabajo de los intérpretes. Son cercanas criaturas que subrayan su falta de hoja de ruta, que tratan de edificar una cotidianidad donde nunca la hubo y que, entre silencios e indefinidas zonas de confort, van construyendo ese vínculo, siempre primero y siempre eterno entre una adolescente y su padre.

Es la primera película como directora de la actriz alemana Alissa Jung, una cinta bajo producción italiana cuya mejor baza radica en mostrar el engranaje invisible de un aprendizaje: restituir, reinventando los afectos, una comunicación sin espacios de referencia. El trabajo de ambos intérpretes deja poso allá donde la voluntariosa, pero falta de intensidad en algunos momentos, dirección se limita a pasar levemente por zonas necesitadas de hondura. Especial sensibilidad derrama la debutante Juli Grabenhenrich a la hora de administrar gestos y silencios, complicidad elocuentes con la cámara en un juego de afectos sin efectos, donde una mirada a escondidas o un abrazo inesperado hacen de 'Baja de paternidad' una honesta ilustración sobre la fragilidad del descubrimiento del otro, aunque siempre asome la maravillosa 'Aftersun' como referencia obligada. El paisaje invernal de la costa del Adriático se antoja un personaje envolvente que arropa carencias y vacíos. El reto es empatizar con la historia y, a cambio, lo llevadero es atravesar con los protagonistas ese camino de exploración sembrado de complejidad. Se agradece su aliento áspero, su elusión del fácil melodrama y se echa de menos un retrato narrativo más potente de ambas personalidades.