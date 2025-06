Apagón demoniaco

«Estamos pagando un precio por su falta de fe», le dice el exorcista Al Pacino a su colega durante un pasaje de alto voltaje ... en esta enésima incursión demoníaca. Uno piensa que la frase va dirigida en realidad por el actor, en horas bajas, a su director, a lo que añadiría «falta de fe en el cine». Dos factores elogiosos elevan el filme de David Midell; su metraje nada desmedido y su sobriedad para no convertir lo anodino en disparate, ni para envolver y disfrazar en efectismo la principal carencia: 'The ritual' no tiene nada que decir, o mejor dicho, nada que añadir a la sucesión interminable de conjuros y sortilegios para tutear al diablo, a satán, luzbel, belcebú y otros parientes malignos.

Valoración Datos Año 2025

País EE UU.

Dirección David Midell

Guion Midell, Enrico Natale

Reparto Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene, Abigail F. Cowen

Género Terror

Como intento de sumarse a una franquicia del mal, 'The ritual' es una escandalosa tomadura de pelo. Como prótesis de 'El exorcista' (se inspira en el mismo caso documentado) peca de falta de respeto. Desde el pésimo arranque para justificar un largo flashback, al supuesto duelo del bien y el mal, todo huele a azufre mal quemado y a agua bendita caducada.

Al cabo, la segunda película del cineasta de 'El asesinato de Kenneth Chamberlain' es una insípida nadería incapaz de aportar algo, limitada en el terreno emocional y presumida a la hora de hacer creer que inventa una especie de distanciamiento respecto a la trillada geografía de las posesines. Lo que provoca horror, pero vacui, es ver a Al Pacino inmerso en este ritual de exorcismos todo a cien, que parece el manual básico de un electricista en caso de apagón. La joven poseída retorcida, el combate contra la oscuridad, o el sacerdote desubicado más pendiente de las monjas, derraman esa falta de fe en el cine. La película no sirve ni como replicante y menos aún como homenaje. Ha transcurrido más de medio siglo de esa obra maestra que es 'El exorcista' de William Friedkin, y Midell no parece haberse dado cuenta de que la cinta del 73 es una obra cargada de mitología cinematográfica con imágenes que constituyen en sí mismas un catálogo acotado por el ingenio y el impacto profundo. El filme busca invertir la colisión con el mal destacando la ausencia de credibilidad que tiene el diablo y su posesión. Aunque basta una mirada alrededor para que ello no cause extrañeza, dada la proliferación de trasuntos de lucifer campando a sus anchas. No hay lugar para la pesadilla ni para el temblor porque 'The ritual' no conoce el riesgo y está poseída por sustos resabiados y una truculencia de barraca de feria. El discurso teológico reprime el asombro.