Crítica de cine 'Frances HA'

Sin asideros

Embajadores Santander ·

Su estilo nunca es afectado. Logra un vaivén de gesto y plano que se reencuentran o se desturyen. Un musical quizás frustrado pero un relato con su propia coreografía

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:39

El personaje es (y parece) una adulta aniñada y una niña adulterada. Todo respira y exuda nouvelle vague, desde lo formal a las sensaciones de ... su atmósfera. Es Nueva York y la ambientación y los pasajes desprenden una impostura intemporal. Noah Baumbach, con su musa entonces Greta Gerwig, también coguionista, firmó 'Frances Ha' y su sello no ha dejado de crecer. De hecho el inminente Festival de Venecia acogerá su última película 'Jay Kelly', en la que George Clooney encarna a una gran estrella de cine que atraviesa una crisis personal. Precisamente en la cinta volverá a tener protagonismo Greta Gerwig. El director y guionista neoyorquino viene construyendo desde los noventa un ecosistema propio emocional, especialmente desde que firmara hace veinte años 'Una historia de Brooklyn'. En el caso que nos ocupa la simbiosis con Gerwig, la inevitable iconografía que remite a Woody Allen y los guiños a François Truffaut (no muy lejos de 'Jules y Jim') edifican una historia de balbuceos y dudas, de miedos y asideros sentimentales, donde todos, y ella entera (personaje, protagonista y persona) busca un lugar en el mundo. Un filme que rebosa autenticidad en el que el cineasta de la magistral 'Historia de un matrimonio' juega con los límites, se revela constructor de un híbrido y rinde homenaje a la nouvelle vague.

Espacios grises

