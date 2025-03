Bajo la piel del cine

Crítica 'Under the skin'

Guillermo Balbona Santander Lunes, 24 de marzo 2025, 11:48 Comenta Compartir

Valoración Datos Película Under the skin

Año 2013

Duración 108 minutos

País Reino Unido

Dirección Jonathan Glazer

Guion Walter Campbell, Jonathan Glazer

Música Mica Levi

Fotografía Dan Landin

Reparto Scarlett Johansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin, Krystof Hádek

Género Drama/Ciencia ficción

Salas Bonifaz. Filmoteca de Cantabria. Esta semana

Hasta que el pasado año 'La zona de interés' dejó sobre la pantalla el horror del Holocausto con lección de silencio sonoro y un extraordinario ... sentido de la contención visual, la filmografía de Jonathan Glazer ha sido tan extraña como carne de culto. Entre su 'Reencarnación', con Nicole Kidman, una pseudosecuela de 'La invasión de los ladrones de cuerpos', y su incursión en el nazismo discurrieron dos décadas sembradas de videoclips musicales y cortometrajes. Y entre ambas esta potente parábola rebosante de imágenes, a veces fascinantes, otras agotadoras, 'Under the skin', en cuyo epicentro brilla Scarlett Johansson en un arriesgado ejercicio de cuerpo e icónica y dominante presencia. Lo mejor ante esta adaptación libre y surreal de la novela de Michel Faber es dejarse llevar. La Filmoteca ofrece la oportunidad de acercarse o redescubrir una obra que se asomó a la cartelera con un retraso de casi siete años. En su lectura y mirada lineal y superficial es una inquietante historia, metafórica, con un personaje femenino conductor que no es tal, situaciones extrañas y connotaciones de atmósfera extraterrestre. En cualquier caso, una ciencia ficción que flota, entre una hierática pero entregada protagonista y una trama errante que logra jugar con el absurdo, la cual crea un ecosistema existencial tan bello en ocasiones por su diseño visual como desconcertante. El cineasta británico ambienta la marcianada entre el deseo y la carne humana con Escocia como geografía reconocible. Hipnótica, carece de la intención visionaria de la excelente 'Melancolía', de Lars Von Trier. Los componentes de otras partes de su filmografía están ahí y Glazer combina abstracción, frialdad y luminosidad. Cuerpo y ultracuerpo, con excelente banda sonora de Mica Levi, 'bajo la piel' de su textura resulta más sugerente que reflexiva e intelectual. Los simbolismos de una nueva era, lo fundacional de una luz iniciática, el ojo al cabo, trazan una inmersión y abducción perturbadoras, mientras la estrella Johansson, dentro y fuera de la pantalla, prolonga el peso de su presencia/ausencia en títulos como 'Her' y 'Lucy'. Menos experimental que muchas obras de Lynch, combina y maneja, no obstante, con inteligencia y seducción lo impactante y la pesadilla implícitos en su carga estética y en su destreza visual. El poder sexual, los roles de género y el sexismo están presentes. Pero lo que prima es esa sucesión de imágenes que poseen algo de desafío y de indagación en la conciencia de la identidad humana.

